A volte in cucina si arriva ai limiti della ‘sopravvivenza’, quando aprendo lo sportello del frigo ci si rende conto che è praticamente vuoto! La domanda sorge spontanea: “Cosa cucinare?”

Frigo vuoto? Niente panico! Nelle condizioni, per così dire, "più estreme", qualcosa si trova sempre racimolando tutto ciò che di commestibile ci può essere ancora in frigorifero, in dispensa o in freezer. Si può sempre preparare una ricetta last minute, per un primo piatto o un secondo di emergenza che soddisfi il palato e l'appetito!

Forse i meno esperti ai fornelli sarebbero felici di optare per una pizza d'asporto o per dei cibi take away, ma non sempre sono una soluzione salutare.

Anzi, proprio in questa situazione di emergenza, può essere molto utile cucinare finalmente gli alimenti e i prodotti a lunga conservazione che quasi tutti abbiamo in dispensa, e che anzi spesso dimentichiamo di avere.

Cosa avere sempre in dispensa e in freezer

A questo punto bisogna fare una premessa strategica: se non hai in casa alimenti a lunga scadenza è ora di cominciare a premunirsi. Per fronteggiare situazioni di criticità, la soluzione migliore è elaborare una strategia: tenere in frigo, freezer o in dispensa alimenti indispensabili. Fai una lista della spesa di quegli alimenti a lunga conservazione da comprare e stipare in dispensa o nel freezer. Una buona strategia è comprare qualcosa a lunga conservazione ogni volta che vai a fare la spesa. Ecco tutti gli alimenti che puoi inserire in questa lista della spesa "d'emergenza":

Prodotti a lunga conservazione : fra questi latte , panna (da cucina e per dolci), tonno sott'olio, acciughe, sgombro, legumi in scatola ed essiccati.

: fra questi , panna (da cucina e per dolci), tonno sott'olio, acciughe, sgombro, legumi in scatola ed essiccati. Prodotti liofilizzati : dal purè in fiocchi alle basi pronte per minestre, passati e vellutate.

: dal purè in fiocchi alle basi pronte per minestre, passati e vellutate. Passata di pomodoro e pesto pronto : per sughi last minute

: per sughi last minute Pasta e riso : per non rimanera mai senza.

: per non rimanera mai senza. Cracker, grissini e pane in cassetta : validi sostituiti del pane fresco.

: validi sostituiti del pane fresco. Spezie: si conservano senza problemi e sono ideali per insaporire tante ricette.

Il freezer, in caso di una dispensa semi-vuota, è un valido alleato in cucina, ed ecco qualche idea sui surgelati da acquistare, ma anche sui cibi da cucinare e congelare:

verdure surgelate

verdure acquistate fresche, sbollentante e congelate (da preparare quando hai più tempo)

carne congelata subito dopo l'acquisto

tranci di pesce surgelati

Primi piatti di salvataggio: gli ingredienti da avere in dispensa

Avendo a disposizione pasta o riso e almeno un paio degli ingredienti a lunga conservazione, di cui sopra abbiamo parlato, non è difficile portare in tavola un dignitoso primo piatto per superare egregiamente la situazione di criticità. Non ci credi? Ecco un elenco ricette di primi piatti di salvataggio facili e veloci che piacciono sia ai grandi che ai bambini:

Oppure, se in freezer hai una confezione di verdure per minestrone o dei legumi surgelati (piselli, fagioli o fave) oppure una confezione di verdure per soffritto surgelate, puoi sempre preparare un primo piatto di verdure leggero e saporito:

Alimenti salvacena per servire il secondo

Superato lo scoglio del primo piatto, possiamo dedicarci al secondo. Come già abbiamo specificato, potrebbe essere utile avere a disposizione alcuni alimenti a lunga conservazione da assemblare con perizia in poche e semplici mosse, per dar vita ad infinite ricette di secondi salvacena. Per esempio:

uova

legumi e tonno in scatola

e tonno in scatola verdure surgelate ( piselli, spinaci, fave, fagioli..)

surgelate ( piselli, spinaci, fave, fagioli..) carne surgelata ( da cuocere in padella o al forno)

( da cuocere in padella o al forno) pesce surgelato ( in filetti o tranci)

Le ricette dei secondi salvacena

Ecco qualche idee da provare per gustare dei secondi piatti salvacena preparati con i pochi ingredienti che hai già a casa: sono ricette semplici dai sapori tradizionali, buoni ugualmente anche se preparati con prodotti surgelati o a lunga conservazione:

Frigo vuoto e ospiti a cena: come fare?

Il terrore di tutti in cucina è ricevere ospiti inattesi e dover preparare un pranzo o una cena last minute con il frigo vuoto. Le alternative sono ordinare una pizza da asporto, un kebab, cibo cinese take away, uscire fuori o... sfruttare come al solito gli ingredienti - anche se pochi - che hai a disposizione.

Ecco alcune idee per menù da frigo vuoto: