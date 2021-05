L a strategia in cucina è fondamentale: in questo articolo abbiamo raccolto delle ricette che sono perfette per essere preparate in anticipo e congelate. In questo modo hai sempre qualcosa da tirare fuori per quando non hai tempo di cucinare

Le ricette da preparare in anticipo

In cucina organizzazione e strategia sono tutto, e non solo per quel che riguarda menu settimanale e lista della spesa.

Un altro modo per risparmiare tempo è cucinare in anticipo dei piatti da conservare in frigo (da consumare nel giro di pochi giorni) o in congelatore per avere un backup più a lunga scadenza.

Questa strategia è fondamentale non solo per avere sempre a disposizione qualcosa di pronto quando non hai tempo, ma anche per organizzare cene o pranzi alla velocità della luce in caso di ospiti o per il pranzo di famiglia della domenica o delle feste! Soprattutto per chi ha tempi stretti, è bene iniziare con un menù ben pensato, per questo, prima di acquistare gli ingredienti e iniziare a cucinare, accertati

se i tuoi ospiti hanno particolari allergie/intolleranze o se sono vegani o vegetariani ;

hanno particolari ; per non sbagliare, punta su piatti già collaudati , facili da preparare e che si possono cucinare in anticipo e riscaldarli poi al bisogno;

, facili da preparare e che si possono cucinare in anticipo e riscaldarli poi al bisogno; una tavola ben preparata e decorata, farà sentire gli invitati a loro agio… poi, anche l’occhio vuole la sua parte!

Idee per gli antipasti

Fra gli antipasti veloci da preparare, puoi scegliere per esempio le pizzette di sfoglia velocissime da preparare con un la pasta sfoglia già pronta o quella fatta in casa che hai congelato l'ultima volta che l'hai preparata! Oppure i tramezzini assortiti perfetti per un pranzo o una cena informale ma se tagliati in piccoli triangoli, oltre a essere un antipasto gustoso, sono un'esempio di ricetta che preparata in anticipo è ancora più buona! In alternativa, puoi scegliere tra gli antipasti tradizionali quelli più veloci da realizzare, per esempio

le bruschette ;

; i tortini con il pancarré ;

; la mousse di tonno ;

; gli involtini di bresaola e caprino ;

; il prosciutto e melone.

Oppure, puoi puntare sugli antipasti all'italiana chiamati anche salva-pranzo o cena, sono i taglieri di affettati misti o di formaggi che, per gustarli in modo chic, puoi abbinarli al miele o alle marmellate fatte in casa come quelle di fichi, limoni, arance o cipolle. Perché non cimentarsi in fantasiose torte salate o frittate farcite: piatti da mangiare tiepidi o freddi, già affettate o tagliate a cubetti? Ricordati, pero, che questo è il momento giusto per aprire le conserve di sott’aceti e sott’oli fatti in casa, per arricchire gli antipasti e mettere in mostra le tue doti in cucina!

I primi piatti veloci o da cucinare in anticipo

Ci sono molte ricette di primi piatti veloci sia di carne sia di pesce e non mancano le ricette vegetariane veloci che non sono da meno in termini di bontà e rapidità di preparazione. Ma, se riesci ad organizzarti, puoi preparare il giorno prima, o addirittura congelare, i primi piatti più elaborati e tradizionali delle feste:

Ma, se li hai già preparati e congelati, lasciali scongelare bene prima di passarli in forno per cuocerli o riscaldarli: in questo modo, quando li porterai a tavola, sembreranno appena fatti!

I secondi per giocare d’anticipo

Polpette e polpettoni sono ottime soluzioni per ottimizzare le tempistiche, comodissimi da preparare in anticipo e da consumare sia a temperatura ambiente sia riscaldati. Il vitello tonnato, soprattutto nei mesi caldi, è un piatto gustoso e fresco. Un’alternativa vincente può essere il prosciutto crudo con melone o il salame con fichi, per rimanere leggeri senza rinunciare al gusto! Fra i contorni verdure o patate al forno sono sempre quelli più pratici, perché mentre cuociono permettono di sbrigare altre faccende.

I dessert salva-tempo

Per concludere con gloria il proprio menù consigliamo dei veloci dessert da consumare freddi, per esempio:

Oppure, in alternativa, anche dolcetti a base di pan di Spagna...che puoi comprare già fatto, oppure preparare con le tue mani il giorno prima: clicca sulla ricetta del pan di Spagna classico per prepararlo senza problemi!

Altre idee? Quante ne vuoi! Ti basta leggere le ricette che DMnow ti propone in questa raccolta per giocare d'anticipo e non lasciarti cogliere impreparata all'arrivo dei tuoi ospiti!...Fai veloce il tempo stringe!