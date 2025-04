Spesa giornaliera e non solo: come fare la lista intelligente

Come fare una spesa intelligente? La prima cosa è avere un metodo, perché solo con una buona organizzazione è possibile comprare i prodotti che occorrono, riuscendo anche a risparmiare. Sappi che la tua arma fondamentale è la lista della spesa, da fare su base settimanale e giornaliera. Farla in modo intelligente ti regala questi vantaggi:

Risparmiare

Non sprecare nulla e non comprare cose in eccesso

Avere sempre quello che ti serve

Minimizzare i viaggi al supermercato (e quindi risparmiare tempo)

Organizzare un perfetto menu settimanale

Un suggerimento pratico è quello di segnare quotidianamente su una lavagnetta in cucina che cosa manca, di cosa si ha bisogno, ma anche di fare dove possibile qualche piccola scorta, magari sfruttando le offerte più convenienti dei supermercati. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le strategie per fare la lista della spesa.

Impostare la spesa settimanale in modo intelligente

Fare la spesa una volta la settimana consente di risparmiare tempo e soldi, evitando di acquistare prodotti superflui, rispetto alla classica spesa giornaliera.

Prima di andare a fare la spesa è bene controllare che cosa si ha o meno in casa e nel redigere la lista della spesa considerare che cosa si intende cucinare e che programmi si hanno per la settimana o quantomeno per i giorni successivi, tenendo conto anche delle esigenze di ogni membro della famiglia.

Importante: mai fare la spesa a stomaco vuoto per non cadere in facili tentazioni. La spesa settimanale, integrata con le provviste della dispensa e del freezer, basterà per arrivare alla settimana successiva. Fanno eccezione i cibi che si vogliono consumare freschi e che andranno quindi acquistati più spesso, come il pane, il latte, il pesce e la carne.

Suggerimenti pratici per la spesa settimanale

Per ottimizzare la spesa settimanale è opportuno controllare se ci sono promozioni o offerte e sfruttare i buoni sconto. Visionare anche i volantini che si trovano regolarmente nelle cassette della posta di casa.

Inoltre è importante scegliere il supermercato che, oltre a essere vicino a casa, abbia anche i prezzi più vantaggiosi. Una buona strategia può essere frequentare – piuttosto che sempre lo stesso supermercato – almeno due, in maniera tale da poter confrontare i prezzi, e selezionare in quale acquistare ogni tipologia di prodotto.

Va benissimo controllare le offerte, ma attenzione a non farsi trarre in inganno dal ‘3×2’, anche per evitare di accumulare un eccesso di scorte, che poi potrebbero andare a male. Alle volte, quando non è possibile fare la spesa settimanalmente, si può ricorrere a quella online (ma attenzione a organizzarsi in anticipo, gli slot di consegna potrebbero essere sold out). Avvalersi, infine, se si ha un po’ di dimestichezza con la tecnologia, delle applicazioni da scaricare sul proprio smartphone per essere facilitati nella stesura della lista della spesa.

Quali alimenti inserire nella spesa settimanale

Frutta e verdura : oltre la settimana possono andare a male.

: oltre la settimana possono andare a male. Carne e pesce : da consumare subito o da surgelare.

: da consumare subito o da surgelare. Pane : se si surgela.

: se si surgela. Uova : da consumare entro la settimana, anche se possono durare di più.

: da consumare entro la settimana, anche se possono durare di più. Latte : sia fresco (da consumare nel giro di 2-3 giorni) che a lunga conservazione, da consumanre nei giorni successivi

: sia fresco (da consumare nel giro di 2-3 giorni) che a lunga conservazione, da consumanre nei giorni successivi Alimenti freschi : come quelli da banco, da acquistare per i primi giorni della settimana.

: come quelli da banco, da acquistare per i primi giorni della settimana. Alimenti da dispensa : approfittare di eventuali offerte o promozioni essendo la loro scadenza relativamente lunga.

: approfittare di eventuali offerte o promozioni essendo la loro scadenza relativamente lunga. Detersivi e prodotti per la casa: sfruttare anche in questo caso eventuali offerte, prediligendo i prodotti che rispettano l’ambiente.

Vantaggi della spesa settimanale

Fare la spesa una volta la settimana consente di gestire meglio il proprio tempo, velocizzando la spesa stessa perché meno dispersiva e più mirata. Non sono da sottovalutare i possibili risparmi, evitando di acquistare alimenti in eccesso o inutili, che comporteranno solo degli sprechi.