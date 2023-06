Come cucinare gli spaghetti alla giardiniera

A vete voglia di un primo diverso dal solito, che abbia le verdure come ingrediente principale? Saporiti e facili da preparare, gli spaghetti alla giardiniera fanno al caso vostro. Provate questa ricetta.

Ingredienti

600 gr di spaghetti

2 peperoni di Voghera

200 gr di piselli sbucciati

150 gr di funghi porcini

100 gr di fagioli freschi sgranati

4 carciofi

una cipolla

uno spicchio d'aglio

un bicchiere d'olio d'oliva

100 gr di burro

1 bicchiere di vino rosso secco

500 gr di pomodori pelati

parmigiano grattugiato q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate a listelli i peperoni e i carciofi dopo averli privati delle foglie più dure. Pulite dalla terra i funghi, lavateli e tagliateli a fettine. Tritate la cipolla e l'aglio e soffriggeteli con olio e burro. In questo soffritto, rosolate tutte le verdure, condite con sale e pepe e aggiungete il vino e i pomodori pelati. Cuocete per 30 minuti, aggiungendo di tanto in tanto qualche cucchiaio d'acqua. In acqua abbondante e salata, cuocete gli spaghetti al dente. Scolate, condite con abbondante sugo alla giardineiera e servite con parmigiano grattugiato.