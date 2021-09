Frutta di verdura di stagione a settembre: ecco la lista della spesa con tutti i prodotti di stagione e tante ricette per sfruttarli

Frutta e verdura di stagione a settembre

Settembre: non è ancora autunno, non è quasi più estate. E allora quali sono gli ortaggi e i frutti di stagione a settembre, mese di passaggio per eccellenza?

Tra i fornelli si continua a sfruttare la frutta e la verdura della bella stagione: chi rinuncerebbe mai a portare in tavola i propri piatti preferiti con zucchine, melanzane, pomodori, pesche e meloni quando ancora se ne trovano in commercio di ottimi? Eppure chi ha la fortuna di avere un orto casalingo vede come queste piante smettano naturalmente di produrre. Per questo è utile avere sotto mano una piccola guida!

Di seguito trovi una sorta di lista della spesa di settembre per comprare e cucinare frutta e verdura di stagione. Scopri insieme a noi i prodotti italiani che maturano nel mese di settembre e come sfruttarli in tante sfiziose ricette di fine estate e inizio autunno.

La zucca

La zucca, la regina degli orti di settembre, non a torto spesso viene considerata la verdura simbolo dell'autunno. In realtà la trovi in commercio già in estate! Saporita, nutriente, ricca di preziosi carotenoidi: ne esistono numerose varietà, centinaia di forme e più colori. Di essa si mangia (solo previa cottura!) la polpa, ma anche i semi e i golosissimi fiori. Esistono tantissime ricette con la zucca: dai primi piatti ai dolci passando per l'ormai famosa torta di zucca: una specialità americana ma non solo...

Il porro

Per nulla calorico, famoso per le proprietà diuretiche e molto saporito! Il porro, dal sapore più delicato della cipolla ma altrettanto stuzzicante, è un ortaggio tipico delle mezze stagioni. Lo puoi trovare fresco in autunno e primavera, ne usi per lo più la parte bianca ed è perfetto per insaporire i cremosi risotti settembrini a cui, con i primi fretti, nessuno sa resistere! Provalo anche come ingrediente base delle vellutate (clicca qui per la ricetta della crema di porri e bacon) e in tante altre ricette sfiziose.

Il finocchio

Anche il finocchio ha un apporto calorico molto limitato ed è ricco di proprietà benefiche: inserirlo nel menu è sempre una buona idea. Buonissimo crudo con pochi e semplici ingredienti, si può cucinare anche al forno e in tanti modi diversi. Dài un'occhiata alla nostra raccolta di ricette con i finocchi.

La cicoria

La cicoria è una verdura tipicamente invernale, ma non tutti sanno che già sul finire dell'estate è possibile trovarla di stagione. Se il suo sapore un po' amaro può scoraggiare, bastano pochi accorgimenti per cucinarla in modo gustoso e godere delle sue numerose proprietà benefiche, ecco qualche esempio:

Le patate

Qualcuno è ancora convinto che facciano ingrassare, in realtà le patate sono un alimento ricchissimo di vitamine, potassio, fibre, carboidrati complessi e anche non poche proteine. Ovviamente non bisogna esagerare, ma va benissimo inserire questo ortaggio nel nostro menu. Si possono cucinare nei più svariati modi e sono un accompagnamento perfetto per tantissime pietanze, dalle verdure alla carne passando per il pesce.

Il sedano

Ipocalorico, ricco di acqua e fibre: il sedano si trova in vendita tutto l'anno ma è una tipica verdura di settembre. Ideale per chi vuole dedicarsi al detox post-ferie, si può gustare crudo o cotto ed è perfetto come snack spezzafame. Gustalo al naturale: in uno strepitoso pinzimonio con carpaccio (clicca qui per la facile ricetta) oppure stupisci i tuoi ospiti con un originale sorbetto al sedano. Trovi qui la ricetta!

Il sedano rapa

Il sedano rapa è un ortaggio tipico del Nord Italia, e la parte che si mangia è letteralmente la radice, debitamente sbucciata. Ha un sapore molto delicato, che è appunto un incrocio tra il sedano e la rapa, ed è perfetto per preparare vellutate e non solo.

I funghi

Con l'avvicinarsi dell'autunno fanno il loro ritorno sulla nostra tavola anche i funghi. Le varietà sono tantissime, e la loro particolarità sta nel fatto che contengono pochissime calorie ma sono spesso saporitissimi e perfetti per insaporire una grande varietà di piatti, a partire da pasta e risotti. Trovi tante idee facili da realizzare nella nostra raccolta di ricette con i funghi.

L'uva

L'uva è forse il frutto più tipico del mese di settembre, quando giunge finalmente a maturazione e si celebra la vendemmia. Al di là dell'uva da vino, l'uva da tavola è un prodotto amatissimo e ricchissimo di proprietà benefiche. Buonissima da gustare chicco dopo chicco, l'uva è anche un ingrediente versatilissimo soprattutto per fare dolci, ma anche anche qualche particolarissima ricetta salata.

La pera

E con settembre fanno il loro comeback sulla tavola anche le pere: dolcissime e succose sono perfette per preparare svariati dolci, ma anche composte e marmellate.