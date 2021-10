Le migliori ricette di dolci con la zucca

Per Halloween e non solo, la zucca diventa protagonista di torte e dessert dal sapore delicato! Impara a preparare i migliori dolci con la zucca di sempre!

La zucca, ortaggio d'autunno, ha una naturale delicatezza che la rende ingrediente perfetto per preparare dolci di tutti i generi:

Torte

crostate

budini

biscotti

creme

Ma qual è la zucca migliore per preparare i dolci?

Come scegliere la zucca per fare un dolce

La zucca tonda padana ha polpa dolce al punto giusto per farne un'ottima marmellata. Mentre, la zucca atlantic giant che può arrivare a pesare anche 50 chilogrammi, ha la polpa di un sapore meno deciso, che la rende perfetta per preparare dei golosi dessert e la famosa pumpkin Pie da servire con gelato e panna in occasione del giorno del Ringraziamento americano.

C'è anche la zucca di Castellazzo di Bormida, prodotta per lo più in Piemonte, che ha polpa dolce e molto adatta per dessert, torte, muffin e persino le confetture e i panini dolci!

Gli ingredienti dei dolci con la zucca

Il sapore della zucca, delicato e poco invadente, lega bene con i classici ingredienti per preparare i dolci: farina, burro, zucchero, uova, latte ma anche yogurt, frutta fresca e secca, cioccolato, lavanda, zenzero e cannella! Ne sono un esempio:

I dolci con la zucca per Halloween

Per un party di Halloween in puro stile anglosassone, il dolce alla zucca che non può mancare sulla tua tavola, è la tradizionale torta di zucca come si fa in Nord America, oppure, la classica pumpkin pie del giorno del Ringraziamento. Ma, se ti piace stupire i più piccoli di casa con i dolci da paura, sono davvero semplici da realizzare i muffin di zucca con ragnatele di cioccolato oppure la torta di decorata con i fantasmi:

Non ti resta che leggere qui di seguito le nostre ricette migliori di dolci con la zucca, c'è l'imbarazzo della scelta ma, tutti straordinariamente golosi!