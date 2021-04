I porri hanno proprietà benefiche sono anche gustosi: perché è bene introdurli nella nostra dieta? Come cucinarli? Ecco le migliori ricette di DMnow con i porri che non puoi assolutamente perderti!

Perchè usare i porri in cucina

Il porro è un ortaggio spesso assimilato alla cipolla, ma dal sapore più delicato. Le sue caratteristiche più conosciute sono sicuramente il basso apporto calorico e le proprietà diuretiche.

In più pulisce l'intestino e rafforza il sistema immunitario perché contiene sostanze disinfettanti e battericide. I porri riducono anche il colesterolo cattivo e sono utili per chi soffre di anemie e di stanchezza.

Una piccola curiosità: i porri venivano considerati dai romani dei potenti afrodisiaci e si ritiene fossero coltivati già tremila anni fa dai Celti. Come cucinarlo? Scopri le nostre migliori ricette con i porri!

Come usare i porri in cucina

A metà tra aglio e cipolla, ma dal sapore più delicato, i porri vengono impiegati sia come "aroma", per donare un gusto particolare alle tue preparazioni, sia come ingrediente vero e proprio. Normalmente si utilizza la parte bianca, più tenera e si mette da parte quella verde per insaporire zuppe e salse.

Nei tuoi piatti puoi usarli al posto della cipolla, in forma di "battuto" se vuoi un aroma più leggero e raffinato, per esempio come protagonisti di risotti, nelle zuppe o nelle minestre.

I porri si possono cucinare per gustarli in padella o al forno, in questo caso sono ottimi come contorno di secondi piatti di pesce o di carne oppure come ingrediente di torte salate, frittate e persino della pizza o focaccia. Attenzione ad usarlo crudo: in questo modo risulta molto difficile da digerire.

Come scegliere i porri

I porri, a seconda della varietà, si trovano sul mercato tutto l'anno. Ma è bene tener presente che le varietà invernali sono più sode e hanno un sapore più deciso, mentre le varietà estive, più tenere, hanno un gusto più delicato.

Quando acquisti i porri devono avere un colore biancastro, indice di tenerezza e sapore delicato e devono presentarsi sodi al tatto e senza margini ingialliti o lesioni di alcun genere.

Come pulire i porri

Per pulire i porri, comincia ad asportare con un coltello la barbetta e la parte più verde. Elimina poi le prime due foglie più esterne, se sono danneggiate o se troppo dure.

Lava i porri mondati sotto il getto di acqua fredda e, secondo la necessità, tagliali a rondelle oppure a tocchetti o usali interi.

Non ti resta che provare le ricette con i porri: sono primi piatti, secondi o contorni sfiziosi, prelibatezze facilissime da preparare, piatti semplici ma originali e gustosi, e adatti per ogni circostanza!