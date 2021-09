Cosa cucinare in autunno? Ecco il menu di stagione

L’autunno, come la primavera, arriva piano, senza irruenza e ci sa regalare spettacoli da toglierci il fiato con la luce soffusa dell’alba e del crepuscolo e i colori delle foglie che diventano sempre più intensi. Questo e molto altro è l’autunno e per affrontarlo bene, bisogna anche conoscere la cucina del periodo. Di seguito qualche suggerimento culinario per allietare l’accorciarsi delle giornate e scaldarsi con gusto!

Gli alimenti di stagione in autunno

L’autunno è una stagione ricca di sapori, di prodotti tipici e unici ed è bene non sprecare l’occasione per portare in tavola alimenti freschi, piatti gustosi, che ci permettono di vivere il passaggio di stagione con serenità.

Facciamo insieme un carrellata veloce dei cibi e dei prodotti di questo periodo:

bevande: vino;

vino; frutta: castagne, arance, cachi, mele, melograni, pere;

castagne, arance, cachi, mele, melograni, pere; frutta secca: pistacchio di Bronte, le noci tonde di Giffoni, le mandorle di Avola e quelle di Ceglie Messapica;

pistacchio di Bronte, le noci tonde di Giffoni, le mandorle di Avola e quelle di Ceglie Messapica; ortaggi e verdure: porri, patate, zucche, cavoli, cavolfiori, verze, finocchi;

porri, patate, zucche, cavoli, cavolfiori, verze, finocchi; altro: funghi (finferli e porcini) e tartufi.

Il miele si raccoglie in qualsiasi stagione, ma il periodo migliore per assaporarlo è proprio l’autunno. Solo per citare qualche prodotto tipico: il miele di carrubo dei Monti Iblei in Sicilia, il miele di acacia e castagno della Lunigiana, il miele amaro di corbezzolo della Sardegna, il miele di rododendro trentino e il miele di zagara d’arancio dell’Etna.

I must have dell’autunno

Dagli antipasti ai dessert, quali piatti portare in tavola per fare bella figura? Si può iniziare con degli involtini di verza, accompagnati da castagne lessate e miele? A seguire tagliatelle alla boscaiola, brasato ai funghi e polenta e infine torta di mele spolverata di cannella.

Ecco di seguito alcune raccolte di ricette a base di ingredienti autunnali:

Cosa preparare per una cena autunnale?

Per allietare una serata autunnale con una buona cena, basta puntare sui prodotti di stagione e sulla semplicità, specialmente se si ha poca dimestichezza con i fornelli: antipasti con salumi e formaggi accompagnati da miele o marmellata, crocchette di patate e torte rustiche. Fra i primi puntare su vellutate, una zuppa di lenticchie o ceci. Come secondo un arrosto con contorno di carote, patate, spinaci o zucca. Se piace, anche farcito. Dolci? Castagnaccio, semifreddo di stagione, crostata di fichi, pere al vino… Buon appetito!

La dieta per l’autunno

Quando si pensa alla cucina autunnale vengono in mente deliziosi manicaretti preparati con i tipici prodotti di questa stagione, le castagne, i cachi e l’uva... I più leggeri piatti estivi vengono sostituiti con pietanze calde e ben condite, dai sapori forti e strutturati. Tuttavia se la forma fisica lascia un po’ a desiderare, non significa dover rinunciare a qualche peccato di gola, ma si può cercare di seguire un’alimentazione il più possibile sana sfruttando i prodotti di stagione.

Menu autunnale equilibrato

colazione: 1 tazza di tè verde/latte scremato con pane integrale e confettura (prediligere quelle con poco zucchero)/ yogurt magro con muesli/ fiocchi di avena con uvetta/ fiocchi di avena e 1 pera;

1 tazza di tè verde/latte scremato con pane integrale e confettura (prediligere quelle con poco zucchero)/ yogurt magro con muesli/ fiocchi di avena con uvetta/ fiocchi di avena e 1 pera; spuntino: 1 banana/1 caco/1 pera/1 piccolo grappo d’uva/1 spremuta di agrumi;

1 banana/1 caco/1 pera/1 piccolo grappo d’uva/1 spremuta di agrumi; pranzo: vellutata di zucca e insalata di finocchi*/ minestra di lenticchie e carote al peperoncino, 1 caco/ filetti di pesce alla piastra con insalata di finocchi*/ 1 uovo sodo con insalata di cipolle, spinaci e carote*;

vellutata di zucca e insalata di finocchi*/ minestra di lenticchie e carote al peperoncino, 1 caco/ filetti di pesce alla piastra con insalata di finocchi*/ 1 uovo sodo con insalata di cipolle, spinaci e carote*; merenda: 1 infuso caldo con 2-3 castagne/noci/mandorle/1 yogurt/ 1 pera;

1 infuso caldo con 2-3 castagne/noci/mandorle/1 yogurt/ 1 pera; cena: crema di verdure e filetto di sogliola con porri / crema di carote e pesce al vapore con spinaci/ crema di verdure e un hamburger di soia con topinambur*/ crema di patate e porri e filetto di sogliola con spinaci al vapore*.

*Poco sale e 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva