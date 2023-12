Antipasti di Natale per un buffet

Fare bella figura con gli ospiti con un buffet di Natale? Non è difficile con queste ricette! Scopri i migliori antipasti per la tavola delle Feste

Il Natale si avvicina: che voglia di alberelli, omini di zenzero e stelline! Quando arrivano le Feste sono tante le cose da organizzare, dai regali di Natale fai da te in cucina, ai pranzi o cene per amici e parenti. Quante persone da vedere, anche solo per un augurio veloce e, spesso, non si sa cosa preparare. Avvolte, un menù di Natale, seduti a tavola, per tante persone, è troppo complicato da organizzare. Un’ idea è il buffet! Ma si teme faccia troppo effetto festa di compleanno…ecco quindi la soluzione: antipasti di Natale, buoni e belli che riscaldano l’atmosfera solo a vederli e risolvono da soli il menù della cena o del pranzo.

Le ricette degli antipasti di Natale

Se non vuoi o non hai il tempo necessario per preparare un vero pranzo di Natale o uno sfarzoso cenone di Capodanno, puoi optare per un buffet di idee semplici ma di grande effetto, sia di gusto sia di presentazione! Largo dunque a tanti golosi antipasti di Natale da quelli più tradizionali a quelli più veloci da preparare:

Sono talmente tante le ricette degli antipasti di Natale che siamo sicuri che riuscirai a trovare quello che fa per te, solo leggendo le nostre proposte qui di seguito! Sono ricette di Natale facili, pensate per organizzare un buffet natalizio originale che metta in risalto tutti i colori e la bellezza di questo gioioso periodo dell’anno pieno di magia. Cosa aspetti? Leggi subito le nostre idee.

Idee semplici, per antipasti di Natale eleganti e ricchi di gusto

Antipasti di Natale veloci

Cosa c’è di più semplice e veloce delle classiche tartine? Puoi farle come preferisci: ti basteranno del pane nero (o quello da tramezzini) da tostare in forno e condimenti a piacere. Tra i più amati ci sono burro e salmone, crema al tonno o al prosciutto, ma è ottima anche la crema ai formaggi. Per variare dalla ricetta tradizionale, come base al posto del pane puoi usare delle patate lesse. Sempre molto apprezzate sono anche le uova tonnate, che si preparano con uova sode e maionese tonnata fatta in casa, con cui poi si riempie il ‘buco’ lasciato dal tuorlo (che userai per realizzare la maionese). Al posto delle uova, si possono utilizzare delle patate bollite da condire sempre con maionese tonnata. Molto veloci sono anche i muffin salati e le capesante gratinate al forno, un facilissimo antipasto di pesce, che piacerà sicuramente a tutti.

Antipasti di Natale con pasta sfoglia

La pasta sfoglia è un ingrediente tradizionale degli antipasti di Natale. Al posto delle solite torte salate, per Natale puoi realizzarne di forme diverse, per esempio a forma di ghirlanda o di alberello, da farcire secondo i tuoi gusti. Molto originali sono anche i vol-au-vent guarniti con le creme, dando però alla farcia la forma di un albero di Natale. E che dire degli alberelli segnaposto? Ti basterà piegare la pasta sfoglia farcita con crema ai pomodori secchi o al pesto, infilarla in uno stecchino da posizionare su un pezzetto di formaggio e il gioco è fatto. Con la pasta sfoglia, poi, si possono preparare dei coni (tipo ‘cannoncini’, ma salati) con crema al salmone e formaggio, delle tartine con gamberi e salsa rosa, le code di gamberi in crosta, degli sfiziosi grissini arrotolati con speck o pancetta e delle barchette con lenticchie e speck a dadini.

Antipasti di Natale da fare il giorno prima

Vista la quantità di cibo da portare in tavola il giorno di Natale, è bene portarsi avanti cucinando alcuni antipasti il giorno prima. Un grande classico che puoi preparare in anticipo è il panettone gastronomico: in commercio ne esistono di già pronti, tu dovrai soltanto decidere il ripieno di ogni strato e farcirlo. Se preparerai un menù a base di pesce, il giorno prima puoi cucinare l’insalata di mare, con cozze, vongole, polpo, gamberetti e calamari, irrorati di succo di limone e guarniti con del prezzemolo fresco. Anche l’insalata russa può essere preparata un giorno prima di servirla. Lo stesso vale per i cornetti salati e i tortini di verdure, che comunque è meglio riscaldare qualche minuto prima di servire.

Antipasti di Natale per stupire

Se vuoi stupire i tuoi ospiti con antipasti scenografici e buonissimi, puoi preparare i profiteroles salati, dei gustosi bignè salati da farcire con formaggi, creme e salumi, oppure con del pesce. La ricetta è complessa, ma se riuscirai a realizzarla farai certamente un figurone. Stupisce sempre anche il tronchetto di Natale salato, realizzato con il pane bianco per tramezzini e farcito con formaggio morbido (ricotta, crescenza o spalmabile) e salmone a fette. Ottima anche la cheesecake salata: base di cracker e guarnita poi con fettine di salmone o, per i vegetariani, rucola, pomodorini e carciofi o funghetti sott’olio: questa ricetta può essere realizzata in una tortiera oppure in piccoli vasetti di vetro come monoporzione.

Cocktail di gamberi

Come dimenticare il più classico degli antipasti: il cocktail di gamberi. Con la variante: cocktail di gamberi e frutta. Buon Natale e buon appetito!