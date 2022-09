R icette d'autunno per un menu goloso con i funghi, protagonisti indiscussi di tanti piatti da provare

Esistono tante specie differenti di funghi commestibili con cui preparare gustose ricette. Anche se i più rinomati rimangono sempre i porcini, ci sono delle ottime pietanze da realizzare anche con le mazze di tamburo, i finferli, i cardonelli, gli champignon, le vescie e i chiodini. Uno degli abbinamenti migliori con tutti le varietà di funghi sono per esempio le tagliatelle, che puoi preparare a mano oppure acquistare fresche al supermercato. Con i primi piatti, i funghi possono essere preparati in abbinamento alla panna o ai sughi di pomodoro, per una golosa pastasciutta o per una ricca lasagna farcita. I funghi si prestano poi ad essere contorni ricchi di gusto, che accompagnano soprattutto carni bovine e ovine. Eccoti qualche ricetta per un menu super sfizioso a base di funghi!