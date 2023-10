Depura l'organismo, sazia senza appesantire e aiuta a mantenersi giovani e in linea. Scopri tutti benefici della zucca, le proprietà, le calorie e i valori nutrizionali.

La zucca è l’ortaggio simbolo dell’autunno: ricca di proprietà benefiche per l’organismo, è versatile e super gustosa. Ravioli, risotti, vellutate, gnocchi, ma anche i suoi fiori fritti e i semi tostati: della zucca non si butta via nulla!

Tutte le proprietà della zucca

La zucca è l’ortaggio autunnale per eccellenza: oltre ad essere davvero gustosa e versatile in cucina, è anche ricchissima di proprietà benefiche e ha pochissime calorie. In più è il simbolo di Halloween, il che la rende decisamente l’ortaggio simbolo dell’autunno e dell’arrivo della stagione fredda. Fa parte della famiglia delle cucurbitacee ed è una pianta originaria del Messico.

Gustosa e leggera, la zucca è l’ortaggio autunnale tipico di tantissime ricette della cucina popolare, dal Nord al Sud Italia, isole incluse. Ideale per preparare creme, zuppe e risotti; grazie al suo sapore zuccherino, è anche una golosa base per fare il ripieno di torte salate e paste fresche oltre che l’ingrediente perfetto per torte e dolci vari.

Un motivo in più per andare a scoprire tutto su proprietà e benefici della zucca e sui suoi valori nutrizionali.

Calorie e valori nutrizionali della zucca

Cominciamo subito col dire che la zucca ha decisamente poche calorie: in 100 gr di zucca troviamo infatti 26 kcal.

Vediamo quali sono i valori nutrizionali della zucca:

Acqua 94,6 g.

Sodio 1mg.

Potassio 340 mg.

Carboidrati 7 g.

Zuccheri 2,8 g.

Proteine 1 g.

Grassi 0,1 g.

Colesterolo 0 g.

Ferro 0,8 mg.

Calcio 20 mg.

La zucca è particolarmente ricca di Vitamina A e C, Magnesio, Calcio e Ferro, che la rendono un ortaggio pieno di proprietà benefiche. Andiamo a vederle.

Tipi di zucca

Esistono vari tipi di zucca e ognuno è ideale per una specifica ricetta. Tra le principali varietà di questo ortaggio autunnale troviamo la zucca gialla, ovvero la zucca arancione diffusa nel mondo occidentale e perfetta per numerose preparazioni.

Le zucche gialle che si trovano principalmente in commercio sono la zucca Mantovana che, come suggerisce il nome, è originaria di Mantova e si riconosce per la sua forma a turbante, e la zucca Americana, con la buccia liscia e striata color arancione. La zucca lunga di Napoli ha dimensioni imponenti (può arrivare a pesare fino a 20 kg), una buccia verde e la polpa arancione intenso, mentre della zucca Delica si apprezza la polpa soda e povera d’acqua.

Zucca Butternut

Una particolarissima varietà di zucca è la Butternut, chiamata anche ‘Violina’, e diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni. Questa zucca è famosa per la sua forma a pera e per le sue dimensioni ridotte (pesa all’incirca un chilo) e la si riconosce anche per la buccia liscia e arancione chiarissima. Semplice da sbucciare (bisogna tagliarla in senso longitudinale), la sua polpa è di un colore più intenso: questa zucca è utilizzata soprattutto per la preparazione di vellutate e minestre.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca ha una serie di caratteristiche che la rendono davvero ricca di proprietà benefiche, a partire dalle poche calorie (che fanno da contraltare a un alto potere saziante), fino alle proprietà antiossidanti e quindi anti invecchiamento.

Ma non finisce qui: la zucca è anche alleata di ossa e cuore, combatte la stitichezza e dà un boost alle difese immunitarie.

Nell’infografica di seguito trovi tutte le proprietà benefiche della zucca, mentre di seguito le approfondiamo una a una.

Ha un alto potere saziante

Quando si è a dieta, si sente il bisogno di alimenti che riempiano lo stomaco e soddisfino il palato senza fornire troppe calorie. La zucca è perfetta: ipocalorica, è praticamente priva di grassi (0,1%) sazia molto perché al contrario è ricca di fibre. senza contare che è facilissima da digerire. Per questo la zucca si rivela un’alleata preziosa quando si è a dieta, per placare la fame e anche per eliminare i gonfiori.

Il consiglio – Con la polpa di zucca arrostita si possono preparare gustosi stuzzichini, stick o cubetti da sbocconcellare quando si vuole placare la fame. Grazie alla ricchezza di fibre di questo ortaggio ti sentirai subito sazia.

È idratante e disintossicante

La zucca ti può aiutare ad assicurarti un corretto equilibrio idrico, aiutando l’organismo sia a idratarsi sia a depurarsi e contribuendo ad eliminare i liquidi in eccesso oltre che a combattere la cellulite. Tutto merito al suo elevato contenuto di acqua (94,6% del suo peso) e di potassio, un minerale indispensabile per drenare i liquidi. In più, la zucca è davvero povera di sodio (meno di 2 mg ogni 100 grammi): per questo è perfetta nelle diete a ridotto apporto di sale, utili anche in caso di pressione alta.

Il consiglio – Anche i semi di zucca aiutano a sgonfiare: ricchi di proteine e sali minerali, possono essere aggiunti, sgusciati e al naturale, nelle insalate verdi e nelle zuppe.

Protegge le ossa e il cuore

Ricca di minerali e oligoelementi, la zucca apporta pochissime calorie: appena 18 ogni 100 grammi. Per questo, può essere considerata un vero e proprio integratore di sostanza preziose per la salute e il benessere dell’organismo anche da chi è particolarmente attento alla linea. Mangiandone 100 grammi si introducono 50 mg di magnesio, 20 mg di calcio, 40 mg di fosforo e 0,9 di mg di ferro, minerali fondamentali per la robustezza delle ossa, il buon funzionamento dei muscoli e del cuore e l’ossigenazione dei tessuti. Difficile trovare un altro alimento che, a parità di calorie, fornisca la stessa quantità di queste sostanze.

Il consiglio – Dato l’elevato contenuto di minerali, la zucca è perfetta per il pasto consumato dopo aver fatto sport o essere andati in palestra. Oltretutto, questo ortaggio contribuisce a migliorare la circolazione del sangue e regola la presenza dei liquidi nell’organismo.

È un rimedio naturale alla stitichezza

Sono le fibre contenute nella polpa della zucca a donare a questo ortaggio l’originale consistenza e la sua caratteristica “texture”. Mediamente presenti (1,3 grammi ogni 100 grammi di prodotto), sono particolarmente efficaci nel favorire il corretto funzionamento intestinale. L’azione stimolante della zucca è accentuata, poi, dalla presenza del mannitolo, uno zucchero complesso che ha un lieve effetto lassativo.

Il consiglio – Se si hanno problemi di intestino irritabile, meglio cucinare la zucca sotto forma di zuppa o purè: in questo modo le fibre arrivano nell’organismo in parte spezzate e sono maggiormente tollerate.

Mantiene la pelle elastica

La zucca deve il suo colore arancione intenso al betacarotene: ne è talmente ricca che basta mangiarne 200 grammi (cioè una porzione) per coprire completamente il proprio fabbisogno giornaliero: 100 grammi di zucca apportano 650 mg di betacarotene. Il betacarotene, che l’organismo trasforma in vitamina A, è un potente antiossidante, in grado di contrastare l’azione ossidativa dei radicali liberi e, quindi, di ridurre le alterazioni delle cellule e l’invecchiamento dei tessuti. Proprio per questo, mangiare regolarmente la zucca aiuta a contrastare la formazione delle rughe e la tendenza della pelle a seccarsi, e contribuisce, invece, a mantenerla giovane, elastica e luminosa.

Il consiglio – Per fare il pieno di betacarotene è bene scegliere le zucche dal colore più intenso, perché i pigmenti giallo-arancioni sono costituiti per l’80% proprio da betacarotene.

Rinforza le difese immunitarie

Numerosi studi hanno mostrato come un elevato apporto di betacarotene nella dieta giornaliera possa essere associato a un rafforzamento delle difese immunitarie e a un abbassamento del rischio di aterosclerosi (alterazione dei vasi sanguigni che favorisce la comparsa di problemi circolatori). Inoltre, questa sostanza pare concorra alla prevenzione di alcuni importanti tumori come quelli ai polmoni, all’esofago e all’intestino.

Il consiglio – Mai lessare la zucca! Per mantenere inalterati i suoi nutrienti, gli ortaggi andrebbero cotti preferibilmente in forno, al microonde o a vapore.

Come conservare la zucca

La zucca può essere conservata intera, già tagliata, cotta, cruda, in frigorifero o in freezer. Se ne comprate una intera, conservatela in un luogo fresco e asciutto: in queste condizioni può durare anche parecchie settimane. Una volta tagliata, invece, la zucca resiste per qualche giorno (all’incirca 5): potete conservarla in frigorifero avvolta nella pellicola trasparente o in un contenitore, con o senza buccia, ma se decidete di tagliarla a dadini togliete anche i filamenti e i semi, altrimenti marcirà più facilmente. Inoltre, la zucca può essere congelata: potete riporla in freezer sia cruda, tagliata a dadini, sia cotta (sbollentate la polpa, poi mettetela in freezer una colta raffreddata). Quando vorrete utilizzarla, vi basterà scongelarla e impiegarla per le vostre preparazioni.

Come usare la zucca e come cucinarla

Come abbiamo già accennato la zucca ha anche un sapore accattivante e che si abbina a svariati ingredienti, ed è la protagonista di numerosissime ricette. Di seguito le ricette più famose e usate, e anche più semplici da realizzare, per avere spunti utili per mangiare la zucca il più spesso possibile:

Domande e risposte Come coltivare la zucca? La zucca si semina a partire da metà aprile. Richiede molto spazio e una ricca concimazione. Qual è la zucca più saporita? Molto dipende dalle varietà di zucca (ce ne sono moltissime) ma una regola generale è che le zucche più piccole sono anche più saporite perché contengono meno acqua. Quanti tipi di zucca esistono? Le varietà di zucca esistenti sono circa 500, che fanno capo a 15 gruppi (specie), di questi solo 5 sono commestibili.