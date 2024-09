Il rientro a scuola è vissuto dai bambini in modi diversi, a seconda del temperamento e dell’età. Infatti, vi sono alcuni bimbi che scalpitano per tornare tra i banchi e rivedere i compagni di classe, mentre altri vivono il ritorno alla routine scolastica con ansia, malinconia e persino disturbi psicosomatici (vedi alla voce mal di pancia da scuola).

Un clima familiare improntato alla serenità e alla calma è, dunque, il primo passo verso un rientro a scuola felice e non traumatico. Anche l’alimentazione giusta, però, fa la sua parte: con un’ottima colazione, equilibrata e completa, i bambini tornano sui banchi con più energia e allegria.

Presupposti fondamentali: la prima colazione va gustata tutti insieme, seduti a tavola e con la calma necessaria. Per quanto riguarda il menu, perché non provare con le colazioni salate? I bambini apprezzano molto la varietà e le alternative al solito latte con i biscotti.

Colazione salata per bambini: un menu energetico ma leggero

Prima colazione salata e ricca non deve però significare eccesso di proteine e grassi. Un menu del genere, infatti, porterebbe a una gran pesantezza, sonnolenza sui banchi di scuola e difficoltà digestive. Bisogna poi tener conto che i bambini, a metà mattina, fanno merenda e, quindi, riempirli troppo a colazione non è una buona idea. Cosa evitare? Pancetta, salumi molto grassi e wurstel. Sconsigliato anche l’abbinamento del latte intero ad altre proteine. Quando la colazione è salata, meglio accompagnare la pietanza con un frullato di frutta, un succo o una spremuta.

Colazione salata per bambini: l’uovo

L’uovo è un alimento nobile, nutriente e ricco di vitamine, proteine e minerali preziosi (tra cui il ferro, contenuto nel tuorlo). Introdurlo a colazione, meglio non tutti i giorni, è un buon modo per fornire al bambino nutrienti importanti e tanto gusto.

Da evitare sono le cotture pesanti, per esempio l’uovo fritto nel burro. Il modo migliore per far gustare ai bambini le uova a colazione, è proporle sode o “à la coque“.

Come si preparano? Prima si sciacqua prima il guscio, poi si immerge l’uovo intero in un pentolino di acqua bollente, lasciando cuocere 8 minuti nel primo caso o 3-4 minuti al massimo nel secondo.

Colazione salata per bambini: il panino

Un’idea per la colazione salata è il classico panino o toast, ma in versione light e salutare. Iniziando dalla scelta del pane: meglio se semplice (acqua, farina, olio d’oliva) e integrale, o semi-integrale. Per renderlo più digeribile, il pane va tostato leggermente. Come ripieno sono ottimi sia formaggi magri quali il caprino o la ricotta sia salumi poco grassi (bresaola, prosciutto cotto o crudo magro). I palati più raffinati apprezzeranno anche l’hummus di ceci (si prepara in pochi minuti con il frullatore, unendo ceci lessati, prezzemolo, crema di sesamo, olio e succo di limone), sano e ricco di preziosi nutrienti. Per accompagnare: una spremuta d’arancia e pomodorini ciliegino offerti su divertenti spiedini (ricchi di vitamine e potassio). Se siete in cerca di spunti pratici vi proponiamo la ricetta dei sandwich leggeri con uova strapazzate e cotto oppure quella della piadina agli spinaci con un ripieno di erbette filanti. Per accompagnare: preparate una spremuta d’arancia e sistemate nel piatto alcuni pomodorini ciliegini già lavati (sono ricchi di vitamine e potassio).

Colazione salata per bambini: la bruschetta

Le lamentele del risveglio, quando ad attenderli c’è la scuola: tutti i bambini, prima o poi, presentano il conto con capricci e svogliatezza. Proporre una colazione insolita, però, può essere una buona idea per placare malumori e sceneggiate da inizio scuola. Un’alternativa al toast, è la bruschetta. Per prepararla, altro non serve se non: pane semplice (meglio se nella varietà toscana), olio EVO, pomodorini a pezzetti. Inoltre, le bruschette mettono subito allegria e sono salutari, molto più di merendine e cereali colmi di zuccheri.

Colazione salata per bambini: il formaggio

Esiste un alimento in grado di risvegliare la fame anche nei bambini inappetenti: il parmigiano (o il grana padano). Per una colazione salata da rientro a scuola, si tratta di un cibo perfetto poiché fornisce proteine, vitamine e sali minerali indispensabili (tra cui, il calcio). Il menu ideale per una colazione “da campioni” prevede: parmigiano, un po’ di pane e frutta fresca. Il tutto accompagnato da semplice acqua, per un’idratazione ottimale.

Colazione salata per bambini: muffin salatiI muffin sono tra i dolcetti più apprezzati dai bambini, a colazione e a merenda. Ma non ne esiste solo la versione dolce, per un menu diverso dal solito puoi provare a prepararli con ingredienti salati: il successo è assicurato. E, per rendere la prima colazione ancora più nutriente, aggiungi semini tritati all’impasto (girasole, sesamo, papavero), pezzetti di grana, striscioline di prosciutto cotto e noci. Al posto del burro, puoi usare yogurt greco o semplice olio EVO. Le ricette sono davvero numerose. Da gustare insieme a succose spremute di arancia o smoothie di frutta fresca.