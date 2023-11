Come preparare i muffin alle castagne

I muffin alle castagne sono un dolce perfetto nella stagione autunnale. Soffici e profumati, sono ideali per la colazione o la merenda di adulti e bambini.

Ingredienti

250 gr di farina di castagne

250 ml di latte

120 gr di zucchero

40 ml di olio di semi

20 gr di cacao amaro in polvere

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

Preparazione

In una ciotola versate la farina di castagne, lo zucchero, il lievito in polvere per dolci e il cacao in polvere.

Mescolate il tutto con una frusta a mano. Continuando a mescolare, aggiungete l’olio di semi e il latte, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Versate il composto nei pirottini imburrati e infarinati fino a ¾ e cuocete in forno già caldo a 180 °C per 15 minuti circa.

Una volta pronti, lasciateli raffreddare prima di servirli.

Potete conservarli per 2-3 giorni sotto una campana di vetro o all’interno di un contenitore ermetico.