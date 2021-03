Dal casatiello al tortano, dalla torta pasqualina alla treccia ripiena: le torte salate sono un must nel periodo di Pasqua, ma sono golose in tutte le stagioni

Ricette di torte salate pasquali

Per festeggiare al meglio la Pasqua un piatto che proprio non si può evitare di preparare è la torta salata! Chi non ha mai gustato le tradizionali trecce ripiene, le ciambelle e i ciambelloni che in tutta Italia si preparano da secoli per questa ricorrenza? Di solito si mangiano durante la colazione di Pasqua, ma vengono spesso inserite anche nel menu del pranzo di Pasqua come antipasti.

Sono tantissime le ricette regionali pasquali che prevedono basi differenti: dalla pasta da pane o da pizza alla sfoglia, dalla pasta brisèe agli impasti di semola di grano duro; e un ripieno goloso di verdure primaverili, salumi e formaggi stagionati e le immancabili uova sode!

L'uovo è un simbolo beneaugurale di rinascita, per questo, spesso, è presente nelle torte salate di Pasqua tanto come graziosa decorazione, quanto come golosa sorpresa, ben nascosto nel ripieno delle torte.

Le tradizionali torte salate di Pasqua

Vuoi sapere quale tra le ricette italiane è torta salata tradizionale di Pasqua più golosa? Tutte! C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Dalla torta pasqualina semplice o con le uova di quaglia alla torta putta tipica toscana, entrambe adatte anche a chi segue un regime alimentare vegetariano.

Dal Tortano rustico imbottito, al casatiello napoletano, sostanziosi rustici ottenuti con un impasto lievitato molto simile alla pasta sfoglia. E, a proposito di lievitati, non si può dimenticare di nominare la pizza di Pasqua al formaggio o la pizza sbattuta romana che accompagnano salumi e formaggi nella tradizionale colazione di Pasqua!

Non c'è una regola per mangiarle, c'è chi preferisce le torte salate ancora calde o tiepide per portarle a tavola come antipasto del menu di Pasqua, e chi le prepara qualche giorno prima per portarle come piatto forte al classico picnic di Pasquetta.

Sei ancora indeciso? Butta un occhio alla selezione delle 10 migliori ricette di DMnow e clicca sotto la foto per scoprire tante nuove idee. Troverai sicuramente la torta salata di Pasqua giusta per te! E, preparati anche agli applausi dei tuoi commensali, con le ricette tradizionali di Pasquadi DMnow, non si sbaglia mai! Buona Pasqua!