Preparare la piadina romagnola in casa è facile! Scopri la ricetta tradizionale per l'impasto base, con o senza strutto . Più tante idee per fare il ripieno!

Con la ricetta tradizionale puoi imparare a preparare con le tue mani una piadina romagnola davvero fragrante che ti sembrerà di stare in vacanza sulla Riviera!

L'impasto base è fatto con acqua e farina, senza lievito, con o senza strutto, che puoi sostituire rispettivamente con bicarbonato e con olio di oliva. Per stendere l'impasto in una sfoglia sottile, ricordati di passarlo con il mattarello su un piano ben infarinato, quindi prevedi sul quantitativo totale di farina almeno 50 gr in più.

Se vuoi completare al meglio la piadina puoi farcirla direttamente sulla piastra sia con ingredienti dolci che salati, così che il formaggio si sciolga (anche il lardo o altri affettati grassi!).

Il tipico abbinamento è crudo, squacquerone e rucola, ma puoi farcire la piadina in tutti i modi: solo con olio evo, origano e sale oppre con formaggi, salumi, verdure, salse... scegli tu il ripieno che ti piace di più! Ecco alcune idee sfiziose per farcire le tue piadine.

