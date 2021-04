L a bottarga è un ingrediente raffinato, capace di impreziosire anche un semplice e veloce piatto di spaghetti: se ti piacciono i primi piatti di pesce ma non hai molto tempo per cucinare prova questa ricetta è un ingrediente raffinato, capace di impreziosire anche un semplice e veloce piatto di spaghetti: se ti piacciono i primi piatti di pesce ma non hai molto tempo per cucinare prova questa ricetta

Procedura 15 minuti

Cottura 10 minuti

Persone 4 Ingredienti 60 gr bottarga di muggine o di tonno bottarga di muggine o di tonno

400 gr spaghetti

1 limone

1 spicchio aglio

q.b. prezzemolo fresco prezzemolo fresco

5 cucchiai olio extravergine d'oliva

q.b. sale

Come fare gli spaghetti con la bottarga

Gli spaghetti alla bottarga sono un primo piatto gustosissimo che si prepara in pochi minuti e sono perfetti per molte occasioni.

La ricetta degli spaghetti alla bottarga ha molte varianti golose; c'è quella preparata con il pangrattato tostato, quella con l’aglio o lo scalogno soffritto in padella, quella con il pomodoro o con le verdure.

Questa ricetta è davvero semplice e veloce e si differenzia dalle altre per il particolare abbinamento: bottarga e limone, un connubio perfetto tra il profumo aggrumato del limone e il sapore deciso della bottarga. È una vera meraviglia per il palato: il risultato è un primo piatto semplice ma raffinato, saporito, leggero e tanto sfizioso! Perfetto da mangiare in tutte le stagioni!

Gli ingredienti degli spaghetti alla bottarga

La velocità di preparazione degli spaghetti alla bottarga di DMnow ti sorprenderà! Devi solo lessare gli spaghetti e preparare il condimento a crudo mescolando in una terrina bottarga grattugiata, olio evo, uno spicchio d’aglio e il succo di limone. Non ti servirà altro per rendere speciale questa ricetta. Devi solo scegliere quale tipo di bottarga usare, in polvere o la baffa essiccata da grattugiare al momento, di muggine, delicata ma più costosa, o di tonno, più economica e dal sapore più robusto.

Preparazione degli spaghetti alla bottarga

In una terrina, grattugia la bottarga privata della pellicina esteriore. Aggiungi 5 cucchiai di olio extra vergine d'oliva, 1 o 2 cucchiai di succo di limone e 1 spicchio d’aglio schiacciato. Metti sul fuoco l'acqua per cuocere la pasta, porta a bollore e sala. Cuoci 400 gr di spaghetti al dente, seguendo i tempi indicati sulla confezione. Poi, scola la pasta conservando qualche mestolo di liquido di cottura. Elimina l’aglio dalla terrina e condisci la pasta con il condimento preparato, aggiungendo se necessario del liquido della pasta per far sì che non risulti troppo asciutta. Disponi nei piatti gli spaghetti alla bottarga e completali con il prezzemolo tritato e, se ti piace, aggiungi anche qualche fettina di bottarga tagliata con una mandolina. Servi subito.

Varianti degli spaghetti alla bottarga

Se la pasta con la bottarga è la tua passione e sei curiosa di provare nuovi abbinamenti, ecco l’elenco delle ricette di DMnow che devi assolutamente provare:

Ma l’elenco non finisce qui! La bottarga puoi abbinarla anche alla pasta all’uovo fatta in casa! Hai mai provato la bottarga con i legumi? Con le fave o con i fagioli? Gli spaghetti integrali con fave e bottarga o gli spaghetti con fagioli, cime di rapa e bottarga sono primi piatti mari e monti: una pasta con sugo di verdure e legumi impreziosito dal sapore del mare.