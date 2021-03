Mangiare frutta e verdura di stagione è un gesto di benessere, oltre che un modo per consumare in modo più sostenibile e per risparmiare sulla spesa. La primavera poi è un ottimo momento per farlo: frutta e verdura di stagione in aprile e maggio danno grandi soddisfazioni, e le varietà disponibili sono davvero tante. Andiamo a scoprire tutti i cibi di stagione in primavera.

Frutta e verdura del mese di aprile

Con l'arrivo della primavera la natura si desta e si riscoprono nuovi sapori, potendo così arricchire la tavola di frutta e verdura di stagione. Si possono gustare nuovi piatti e nuove ricette all'insegna della leggerezza e della salute.

Verdura da consumare ad aprile: broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo, verza, cavolini di Bruxelles, cime di rapa, cipollotti, coste, crauti, crescione, erbette, fave, finocchi, indivia, lattuga, luppolo, ortica, piselli, porri, rabarbaro, radicchio rosso, rape, ravanelli, rucola, spinaci.

broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo, verza, cavolini di Bruxelles, cime di rapa, cipollotti, coste, crauti, crescione, erbette, fave, finocchi, indivia, lattuga, luppolo, ortica, piselli, porri, rabarbaro, radicchio rosso, rape, ravanelli, rucola, spinaci. - Erbe aromatiche di aprile: menta, prezzemolo, rosmarino, salvia.

menta, prezzemolo, rosmarino, salvia. - Frutta di aprile: fragole avocado

Qualche curiosità utile: gli asparagi, ideali per diete povere di grassi e ricchi di antiossidanti, sono da assaporare con le uova, in insalata o conditi semplicemente con olio e sale; le barbabietole, caratterizzate dal classico color viola scuro, sono consigliate per diete depurative, per donne soggette a forti dolori mestruali, ma non sono indicate per i diabetici, sono ottime in insalata o da sole; la cicoria, insalata di stagione, è ricca di vitamina A e C, calcio, fosforo, ferro e carboidrati

Frutta e verdura del mese di maggio

A maggio le temperature iniziano ad alzarsi e a tavola si ha piacere a consumare qualcosa di leggero e fresco come insalate, bruschette, verdura cruda e tanta frutta.

Verdura da consumare a maggio: asparagi, broccoli, carciofi, cicoria, finocchi, radicchio rosso, rucola, spinaci, indivia, lattuga, ravanelli, barbabietole, taccole, peperoni, carote, fagioli, zucchine.

asparagi, broccoli, carciofi, cicoria, finocchi, radicchio rosso, rucola, spinaci, indivia, lattuga, ravanelli, barbabietole, taccole, peperoni, carote, fagioli, zucchine. Erbe aromatiche di maggio: erba cipollina, basilico, maggiorana, prezzemolo, menta, rosmarino, salvia.

erba cipollina, basilico, maggiorana, prezzemolo, menta, rosmarino, salvia. Frutta di maggio: fragole, kiwi, arance, mele, pere, pompelmo, lamponi, banane, albicocche, nespole (ricchissime di vitamina C, calcio e carboidrati, dalle proprietà astringenti se mangiate acerbe e lassative se consumate mature), amarene, ciliegie (presenti fino a luglio, antidolorifici naturali contro le infiammazioni, caratterizzate da una discreta quantità di vitamina A e C).

Curiosità utili: le fave, legumi tipici di maggio, sono poco caloriche e molto ricche di vitamina B, di fibre, ferro e proteine; i piselli verdi e freschi, fra i legumi con il più alto tasso di proteine, sono ricchi di vitamine A e B1, di fosforo, potassio, sodio, magnesio e ferro; le patate novelle, contengono molte fibre, selenio, potassio, vitamina C e acqua.

Instagram@ciao_dolce Ad aprile si possono gustare bruschette di asparagi, uova di quaglia e scaglie di formaggio Instagram @simonerugiati Insalata di barbabietole da provare con l’arrivo della primavera Olycom Le fave sono il tipico legume di maggio Olycom Patate novelle, asparagi e carote accompagnate da una gustosa salsa Instagram @alicecerea Le fragole di stagione si iniziano a mangiare in primavera Instagram @katnova Con la primavera arrivano i kiwi, da gustare anche in versione smoothie Olycom A maggio si gustano le nespole Olycom Le ciliegie di stagione si mangiano da maggio a luglio Instagram @pickupcafe_mondovicino In primavera consumare insalate miste e verdura cruda o al vapore fa bene Instagram @gimmesomeoven Pasta fredda con le verdure

L’importanza di consumare frutta e verdura di stagione

Al giorno d’oggi frutta e verdura sono disponibili in quantità illimitate durante tutto l’anno nei mercati e supermercati. Spesso si consumano ortaggi provenienti da altri Paesi o frutti acerbi, perché non sono di stagione. Ma ne vale veramente la pena? È importante indirizzare il proprio potere d’acquisto verso scelte alimentari consapevoli, limitando sprechi e scegliendo i prodotti che la natura offre. Se in inverno si opterà maggiormente per i piatti caldi come zuppe, vellutate o minestroni, in primavera si potranno privilegiare insalatone, paste con verdura, insalate di riso, verdura in pinzimonio… Per la cottura, invece, preferire – se possibile – quella al vapore.

I vantaggi della frutta e verdura di stagione

Mangiare frutta e verdura di stagione fa bene all’organismo, ma anche al portafogli. Infatti costa meno acquistare prodotti di stagione, perché non sono necessarie né serre né importazioni. Ancor meglio è scegliere prodotti a ‘km 0’. La verdura e la frutta, che seguono il normale ciclo della natura, non solo sono più ricche di nutrienti e contengono maggiori principi nutritivi, ma crescono anche con una quantità minore di insetticidi o pesticidi, a tutto vantaggio dei consumatori, che possono cibarsi di prodotti più salutari e anche più gustosi. I pomodori provenienti dall’Olanda sono forse più saporiti di quelli nostrani? Così si rispetta anche la terra: i prodotti fuori stagione richiedono un maggior utilizzo di energia e uno spreco di suolo, creando maggiore inquinamento e danneggiando l’ambiente.