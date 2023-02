Come preparare la marmellata di arance fatta in casa: una ricetta che si evolve in racconto e che coinvolge e stuzzica la voglia di mettersi ai fornelli

Ricetta della marmellata di arance

Perché preparare la marmellata di arance fatta in casa? L'arancione è il colore della felicità, dicono gli esperti di cromoterapia. L'ideale per combattere il grigiore e la malinconia sempre in agguato d'inverno. Così, in questa stagione è bello non farsi mai mancare, bene in vista nelle nostre cucine un cesto colmo di arance. Questi frutti, che qualcuno ha battezzato con lo stesso nome del colore sembrano dei piccoli soli, come se la natura avesse deciso di lasciarci un ricordo estivo per le giornate più buie.

A marzo però le vere arance di stagione finiscono, ecco perché è bene imprigionare la loro allegra energia in una marmellata. Per prepararla è consigliato usare frutti biologici: meglio andare sul sicuro e, per non rischiare di fare una conserva di pesticidi, procurarsi arance coltivate secondo l'agricoltura biologica. La qualità migliore è la Navel, l’arancia ombelicata, dolce e con pochi semi, che grazie alle sue particolari qualità organolettiche è ottima per spremute energetiche contro i malanni di stagione, ed è un ricercato ingrediente per aperitivi e antipasti, per primi e secondi piatti e per torte e dessert. Scopri insieme a noi come fare una sfiziosa marmellata di arance fatta in casa. Ecco la ricetta step by step!

Gli ingredienti

Per ottenere 4 barattoli di marmellata di arance ti occorrono:

10 arance

1 kg di zucchero

le scorzette di un paio di arance (puoi ricavarle con l'aiuto di un rigalimoni o di un pelapatate

Procedimento

1. Sbuccia le arance ed elimina completamente la pellicina bianca, l'albedo, perché rende amara la conserva.

2. Taglia a spicchi le arance eliminando gli eventuali semi, la pellicina e la parte filamentosa, e raccogli in una ciotola o direttamente nella pentola tutto il succo che cola durante la lavorazione. Dopo aver pesato gli spicchi (il peso dovrà pareggiare quello dello zucchero) metti in una pentola polpa e succo e scalda a fuoco medio. 3. Scotta le scorzette di arance in acqua bollente per 1 minuto e ripeti questa operazione per almeno 3 volte in modo da togliere parte dell'olio essenziale che è molto amaro. Ma che fa bene: come spiegano i nutrizionisti, contiene sostanze aromatiche, i terpeni, utili contro il colesterolo. Una buona ragione per includere la buccia di arance anche nell' insalata di arance! 4. Aggiungi le scorzette di arance alla polpa e, quando tutto bolle, unisci lo zucchero in pari peso dei frutti. Ora lascia cuocere a fuoco moderato, mescolando continuamente fin quando lo zucchero non si sarà sciolto, ed eliminando eventualmente la schiuma che si forma in superficie perchè rende opaca la marmellata. Abbassa la fiamma e cuoci il composto a fuoco basso per circa 30-40 minuti, poi comincia a controllare la cottura. Conosci il trucco? Bisogna versare qualche goccia di marmellata su un piatto freddo e osservare come si comporta. Se cola subito non è pronta, deve risultare densa. 5. Spegni il fuoco. Prepara i vasetti sterilizzati: basta farli bollire per qualche minuto oppure puoi sterilizzarli nel microonde per 1 minuto; i vasetti vanno tenuti caldi fino al riempimento. Versa la marmellata di arance calda fin quasi all'orlo e chiudi con coperchi nuovi a vite. Capovolgi i vasetti in modo che il vuoto protegga la conserva dagli eventuali batteri esterni. Dopo cinque minuti rigirali e coprili con un telo come raccomandano da sempre nonne e zie. Sembra infatti che nella delicata fase di raffreddamento la luce possa pregiudicare la conservazione. Nel frattempo la tua cucina si sarà riempita del profumo delizioso della marmellata di arance fatta in casa. E anche questo - a detta degli aromaterapeuti - fa bene al cuore!

Come togliere l’amaro dalla marmellata di arance?



Il rischio della marmellata di arance è che risulti troppo amara. Oltre a togliere la pellicina bianca, esiste un trucchetto per togliere l’amaro dalla marmellata di arance. Il giorno prima di preparare la composta, basta lavare i frutti e bucherellarli su tutta la superficie con degli stuzzicadenti per spiedini. Si fanno poi bollire le arance bucherellate per circa 40 minuti, si scolano e si mettono in una ciotola ricoperte di acqua fredda. E’ necessario tenerle in ammollo per almeno 12 ore, cambiando periodicamente l’acqua. In questo modo, i frutti perderanno il loro gusto amaro. Procedere poi con la ricetta.

Come utilizzare la marmellata di arance

Una volta pronta, la marmellata di arance può essere utilizzata in vari modi, per preparazioni sia dolci sia salate. Ottima per la realizzazione di biscotti, crostate e profumatissime torte, questa confettura può essere usata anche in ricette di secondi di carne (come il petto d’anatra laccato all’arancia) e come salsina di accompagnamento.