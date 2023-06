L a più deliziosa delle torte salate in versione mini: le deliziose quiche ai piselli da mangiare in un sol boccone!

Procedura 45 minuti

Cottura 20 minuti

Persone 6 Ingredienti 250 gr pasta brisee

100 gr ricotta vaccina ricotta vaccina

300 gr piselli novelli freschi piselli novelli freschi

2 uova medie uova medie

30 gr parmigiano grattugiato parmigiano grattugiato

3 cucchiai olio extravergine d'oliva

1/2 cipollotto

q.b. sale Crea la tua lista della spesa Cosa comprare per Mini quiche ai piselli Invia tramite Email Stampa la lista

Mini quiche ai piselli La trovi anche su: L'aperitivo in terrazza

Sono belle da vedere e gustosissime da mangiare, le mini quiche ai piselli sono anche un'idea simpatica e veloce da preparare, per portare in tavola un piatto scenografico con pochi ingredienti e in poco tempo; ideale sia come antipasto sia per arricchire il buffet di una festa o per il brunch.

Le quiche, come la famosa quiche lorraine, della cucina francese piacciono a tutti, sono facili da preparare e sono molto versatili. Sono ricche di calorie ma anche una golosa pietanza da preparare ogni tanto, per una festa o per un piatto unico da accompagnare con una ricca insalata. Non solo nella versione più classica con uova, formaggio e pancetta, ma anche con ricotta e piselli, come la nostra ricetta, o ai funghi e alle verdure di ogni stagione!

Preparazione delle mini quiche ai piselli