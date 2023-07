Questa insalata di salmone affumicato fa venire l’acquolina in bocca al solo pensiero! È molto semplice da preparare, veloce, gustosa e adatta per essere servita sia come piatto unico che come antipasto; stuzzicante per aprire una cena a base di pesce, perfetta da mangiare da soli, sia in inverno sia in estate!

Gli ingredienti dell’insalata di salmone affumicato

Tra le insalate di pesce, questa con il salmone affumicato, la valeriana e i pomodorini è la più veloce da preparare senza accendere i fornelli! Ti basta solo tagliare e assemblare gli ingredienti di base e condirli con la nostra salsa di yogurt, con cipolla rossa e erba cipollina, ma se preferisci puoi usare un altro condimento, per esempio una vinaigrette classica al limone.

L’insalata di salmone affumicato è semplice e gustosa così com’è ma volendo puoi arricchirla servendola accompagnata con dei crostini di pane al carbone vegetale, che si combinano molto bene con tutti gli ingredienti, sia nel gusto che con i colori. Buon appetito!

Preparazione dell’insalata di salmone affumicato