Tante ricette con le fave

C on la bella stagione al centro Italia e al sud sono tantissime le sagre delle fave: prepara una ricetta deliziosa anche a casa tua

Con l’arrivo della bella stagione le fave tornano a essere protagoniste dei banchi dell’ortofrutta e sono un ingrediente salutare e molto versatile per preparare ricette gustose e originali.

Ricette con le fave

Le fave sono delle leguminose, proprio come i piselli, i fagioli, le lenticchie e i ceci. Tra tutti i legumi le fave sono le meno caloriche: basti pensare che le fave fresche crude hanno circa 55 calorie ogni 100 grammi, cotte contano 49 calorie. In passato hanno avuto un ruolo da protagonista nei piatti poveri, dato il loro costo molto modesto. La pianta è originaria dell’Asia Minore, ma, proprio per la sua economicità, ha subito trovato posto sulle tavole italiane, soprattutto quelle sarde, siciliane e pugliesi. Le fave possono essere proposte in vari modi: come contorno, antipasto, primo piatto o in versione purè.

Molte ricette prevedono di buttare via il baccello, sprecando una parte importante della fava. Puoi sfruttarli sia lessati, come se fossero dei fagiolini, come contorno, magari cucinati in padella con burro e formaggio per renderli più golosi, sia saltati con olio e cipolla insieme ad altre verdure come sugo per una pasta leggera. Quelle piccole e tenere puoi usarle a crudo per guarnire. Scotta le fave più grandi nell’acqua bollente e scolale dopo 2 minuti, tuffandole subito in acqua fredda per fermare la cottura. Vediamo alcune ricette gustose e originali con le fave.

Fusilli al pesto di fave e pancetta croccante

Esistono tanti primi piatti italiani che prevedono l’utilizzo dei fusilli, come ad esempio quelle condite dal sugo all’arrabbiata o con il salmone.

Per ottenere un primo piatto della tradizione popolare del centro-sud Italia puoi dedicarti alla preparazione di questo piatto prelibato, a base di fave e pancetta croccante e saporita. Accompagna questa leccornia con del buon vino rosso e il risultato della tua cena sarà perfetto.

Ingredienti

280 g di fusilli

un kg di fave fresche

6 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

80 g di pancetta a fettine

sale e pepe

Procedimento

Sgrana le fave, mentre la pasta cuoce, eliminando il baccello. Sbuccia le fave eliminando la cuticola e frullale nel mixer con l’olio, il parmigiano e un pizzico di sale e pepe. Dora la pancetta senza condimento. Scola la pasta, condiscila con il pesto di fave e aggiungi la pancetta croccante.

Ricette con le fave: Focaccia con le fave

Se vuoi preparare una focaccia veramente originale, prendi in considerazione le fave: sarà una vera scoperta! Gli unici che purtroppo non potranno gustarla sono i soggetti affetti da favismo, l’allergia a questo legume.

Ingredienti

500 gr farina

300 gr fave verdi

25 gr lievito di birra fresco

2 cipolle bianche

q.b. rosmarino

q.b. sale

q.b. olio extravergine d’oliva

q.b. sale grosso

q.b. pepe

Procedimento

Per cominciare, fai bollire 300 gr di fave fresche, sgranate, in acqua salata per 5-10 minuti (dipende dalla grandezza delle fave). Non appena saranno cotte, scolale, riponile in una coppa e, quando si saranno raffreddate un po’, elimina la pellicina che le ricopre. Adesso disponi 500 gr di farina su una spianatoia, con le mani ricava al centro una piccola fontana e versa 6 cucchiai d’olio evo. Con dell’acqua tiepida sciogli 1 cubetto di lievito di birra nell’incavo, unisci 1 pizzico di zucchero, e inizia ad impastare tutti gli ingredienti, aggiungi acqua e impasta per 10 minuti, fino a formare un composto omogeneo e liscio. A questo punto, aggiungi 1 cucchiaio di sale e rimpasta ancora un po’. Successivamente aggrega le fave lessate e con il movimento delle mani cerca di far amalgamarle bene con il resto. Puoi anche aggiungere della pancetta tagliata a dadini o del formaggio a cubetti, se ti piace. Ricopri l’impasto con un canovaccio e fai lievitare per almeno 90 minuti. Quando la pasta sarà lievitata, disponi abbondante olio evo in una grande teglia (o in due teglie più piccole) e stendi il composto con le mani, allungando l’impasto dal centro ai bordi, senza creare dei buchi e lavorandolo con i polpastrelli. Se preferisci puoi fare quest’operazione sulla spianatoia cosparsa di farina, aiutandoti con il mattarello. Per la fase finale della preparazione della focaccia con le fave, taglia 2 cipolle bianche a fettine sottili e disponile su tutta la superficie della focaccia. Condisci con del rosmarino, 1 pizzico di sale grosso e il pepe nero. Riscalda il forno a 180°C e riponi la teglia al suo interno per 30-40 minuti. Passato il tempo stabilito, puoi sfornare la focaccia e dopo che si sarà leggermente raffreddata, tagliala a rettangoli. La focaccia con le fave sarà il successo del tuo picnic con gli amici!

Ricette con le fave: Treccia di patate, fave e salame

Per ottenere un antipasto consistente e originale ti proponiamo la ricetta per preparare la treccia a base di fave, salame e patate. L’impasto di questa treccia viene preparato con le fave. La treccia di fave sarà un antipasto squisito e apprezzato da tutti, da utilizzare anche come secondo, specialmente se accompagnato da salame o da un altro tipo di affettato.

Ingredienti

500 g di farina di semola di grano duro

200 g di patate

12 g di lievito di birra fresco

450 g di fave sgranate

100 g di salame a pasta fine

uno spicchio d’aglio

un cucchiaino di zucchero

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

Procedimento

Lava le patate e cuocile in una pentola partendo da acqua fredda per 35-40 minuti. Pelale e schiacciale. Scotta le fave, scola, pela e tritale grossolanamente. Salta le fave in una padella con 3 cucchiai d’olio e l’aglio schiacciato, salate, pepe, copri e cuoci per 5-6 minuti. Fai raffreddare e unisci il salame tagliato a dadini. Impasta la farina sulla spianatoia con il purè di patate, le fave con il salame, il lievito sciolto con 2 dl d’acqua tiepida e lo zucchero per 10 minuti; forma una palla, incidila a croce, trasferiscila in una ciotola, copri e lascia lievitare per un’ora. Sgonfia l’impasto, dividilo in 3 filoni della stessa lunghezza e incrociali in modo da ottenere una treccia. Trasferiscila in una teglia foderata con carta da forno e salda le estremità per formare una ciambella; coprila e lasciala lievitare per 30 minuti. Spennella la ciambella con 2 cucchiai d’acqua mescolati con un cucchiaio d’olio e cuocila in forno a 220° per circa 25 minuti. Servi.