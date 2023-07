Penne con straccetti, peperoni e piselli

Una ricetta gustosa e genuina che può essere servita come piatto unico

Le penne sono un tipo di pasta di forma cilindrica, che possono essere sia lisce sia rigate. Esistono anche le mezze penne, di misura più corta e i pennoni, ovviamente di formato più grande. Esistono tanti primi piatti italiani che prevedono l’utilizzo delle penne, come ad esempio quelle condite dal sugo all’arrabbiata o con il salmone.

In questa ricetta ti proponiamo le penne accompagnate da un sugo ghiotto con straccetti di scamone, pisellini verdi e peperone giallo, il tutto insaporito dalla maggiorana. Questo primo piatto è facile da realizzare e puoi presentarlo come valida alternativa al semplice piatto di pasta al pomodoro

Ingredienti per 4 persone

320 g di penne

300 g di scamone o filetto o controfiletto a fettine sottili

4 cipollotti

1 peperone giallo

200 g di piselli surgelati

2 rametti di maggiorana

1/2 bicchiere di vino bianco

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento