La zuppa di funghi è un piatto di stagione davvero delizioso, perfetto per dare avvio ai giorni più freschi in un’atmosfera di bontà

La zuppa di funghi con le cipolle è un piatto davvero speciale, perfetto per coccolarti nei giorni del primo fresco autunnale, in cui si ricomincia a fare ordine nella propria vita e quindi anche in cucina.

Gli ingredienti della zuppa di funghi con le cipolle

La prima cosa da fare per realizzare questa ricetta è scegliere dei funghi freschi di ottima qualità. Ti consigliamo di comprare funghi misti, in modo tale da avere un trionfo di differenti sapori: non devono assolutamente mancare però i porcini. Solitamente la zuppa di funghi viene arricchita con qualche patata per renderla cremosa: in questa ricetta vorremmo abbinare dei fagioli, vanno benissimo quelli in barattolo precotti. arricchendo la zuppa cremosa anche con cipolle bianche e erbe aromatiche.

Un modo per gustare la zuppa di funghi con cipolle è con i crostini di pane, semplici, con un filo d’olio evo e il sale o magari fatti con la farina di riso o con il miglio o la polenta. Nella zuppa sono golosi anche i crostini farciti farciti

Preparazione della zuppa di funghi con le cipolle

Lavali sotto l’acqua corrente, puliscili con cura ed elimina il terriccio. Sbuccia 3 cipolle e tagliale a fettine molto sottili, raccoglile in una pentola e rosolale dolcemente con dell’olio extravergine d’oliva. Aggrega le erbe aromatiche, la salvia, il prezzemolo, il rosmarino e l’alloro, spolvera con del sale e del pepe nero e poi aggiungi i funghi, interi se piccoli o a pezzetti di uguale dimensione. Sfuma con 1 bicchiere di vino bianco e poi inizia ad aggiungere gradualmente il brodo vegetale ben caldo. Aggiungi alla zuppa ai funghi circa 100 gr di fagioli precotti, scolati dal liquido di conserva e cuoci il tutto a fuoco lento per circa30 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a che la zuppa avrà raggiunto una consistenza cremosa. Se preferisci puoi servirti di un frullatore a immersione, per avere una consistenza più vellutata. Taglia il pane a fettine e riponilo in una teglia, cosparso di olio evo e delle erbe aromatiche che preferisci e fallo tostare fino a doratura sotto il grill del forno. Poi falli raffreddare e spezzettali. Servi la zuppa di funghi con le cipolle in un coccio con i crostini di pane aggiunti sopra.

Buon appetito!