Come fare una autunnale zuppa di ceci e castagne

Nel 1200 già si preparava nelle case la zuppa di ceci e castagne, una ricetta ricca di sapori contadini adatta ad ogni tipologia di tavola

La ricetta della zuppa di ceci e castagne ha origini molto antiche, alcune tracce sono presenti in ritrovamenti di cucina risalenti al 1200. Per via degli ingredienti adoperati e per l’apporto calorico viene considerato in molti casi un piatto unico invernale. In realtà è possibile consumarlo durante tutto l’anno basta ricordarsi di congelare delle castagne durate l’autunno.

Ingredienti

300 gr ceci secchi o ammollati

450 gr di castagne cotte

2 spicchi di aglio

150 gr di passata di pomodoro

1 patata

Prezzemolo

Alloro

Olio extra vergine di oliva

Sale

Come fare la zuppa di ceci e castagne

La zuppa può essere preparata con ceci secchi o già ammollati, il sapore sarà il medesimo, ma nel primo caso i tempi di bagno dovranno essere di circa 24 ore. Come prima cosa metti i ceci per 8 ore in abbondante acqua fredda. È importante che la ciotola sia grande, perché i legumi raddoppieranno di volume.

Nel frattempo metti in una casseruola la patata intera sbucciata ricoperta di acqua e lascia cuocere per circa un’ora. Allo scadere del tempo aggiungi le castagne precedentemente lessate in abbondante acqua per circa 30 minuti.

Amalgama bene i due composti con una forchetta in modo che la base della zuppa di ceci e castagne risulti omogenea e con pochi grumi. A questo punto è possibile iniziare ad unire tutti gli ingredienti procedendo con ordine.

Mettere sul fuoco un tegame di terracotta, in alternativa è possibile adoperare una casseruola antiaderente dove far soffriggere l’olio di oliva con tutti gli aromi, prestando attenzione a non far bruciare l’aglio.

Successivamente aggiungi la salsa di pomodoro, condiscila con un pizzico di sale e lascia cuocere per alcuni minuti. A questo punto unisci i ceci precedentemente scolati, il composto di castagne e aggiungi la quantità di acqua in base a quanto brodosa preferisci la zuppa di ceci e castagne.

Dopo aver continuato la cottura per un massimo di 20 minuti a fuoco lento è giunto il momento di impiattare.

Prediligi dei piccoli tegami di terracotta o in alternativa dei piatti fondi per servire la zuppa di ceci e castagne ben calda. Per ultimare il piatto puoi aggiungere un filo di olio extra vergine di oliva a crudo e dei crostini aromatizzati di pane tostato.