Risotto con mix di peperoni e gorgonzola

U n primo gustosissimo e creativo, realizzato per voi da Francesca Gambacorta di @frafoodlove con Crea Tu di Orogel

Ingredienti per 4 persone

300g di riso carnaroli

una confezione di mix di peperoni Crea Tu Orogel

60g di gorgonzola dolce

olio

sale

pepe

Procedimento

In una padella cuocere per 7 minuti il mix di peperoni Crea Tu Orogel, con un po' di olio evo. Mettere a bollire una casseruola con acqua poco salata. Nella padella con il mix peperoni unire il riso, far insaporire bene poi iniziare a cuocere aggiungendo acqua bollente. In una ciotola lavorare il gorgonzola con una forchetta fino a che non diventa cremosa.

Mantecare il riso fuori dal fuoco con il gorgonzola, far riposare 2 minuti prima di impiattare.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire le foto della ricetta step by step.

