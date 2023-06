Fiori di zucca: proprietà, ricette e come pulirli

Deliziosi da mangiare, ma ottimi anche per la nostra salute! I fiori di zucca , o fiori di zucchina (le due piante in questo senso si equivalgono), sono un regalo che la natura ci fa solo d' estate .

Ma cosa sono esattamente i fiori di zucca? Sono i fiori commestibili della zucchina e della zucca. Sono un prodotto stagionale che si raccoglie dalla primavera fino al termine dell’estate. Adatti sia a grandi che piccini, grazie alla presenza massiccia di calcio, i fiori di zucca sono utili per chi soffre di osteoporosi. Non solo, aiutano a proteggere il sistema immunitario, perché alimentano la formazione dei globuli bianchi.

A cosa fanno bene i fiori di zucca

Composti per più del 90% di acqua, i fiori di zucca sono poveri di grassi (0,4 grammi ogni 100) e ricchi di proteine (1,7 grammi ogni 100). Sono perfetti dunque quando si sta facendo una cura dimagrante... ovviamente non fritti!

Che vitamine contengono i fiori di zucca

Delicatissimi, ma gustosi, i fiori di zucca quando sono crudi contengono vitamina A, B1, B2, B3, B9, C e tanti sali minerali, come ferro, calcio magnesio, potassio.

Come pulire i fiori di zucca

Una delle operazioni più importanti quando si trattano i fiori di zucca è la pulizia: sono così delicati infatti che basta poco per rovinarli. Pulirli è semplice, ma va fatto (e quindi vanno poi consumati) entro poche ore da quando li acquisti perché sfioriscono facilmente. Per pulirli, apri il fiore con delicatezza ed elimina il pistillo. Togli poi la parte dello stelo. Lavali sotto un getto delicato di acqua fredda, scuotili per eliminare l'acqua in eccesso e riponili su uno strofinaccio di cotone ad asciugare.

Controindicazioni

I fiori di zucca non presentano alcuna particolare controindicazione, a meno che non si sia allergici a questo ortaggio. In caso di dubbi, quindi, è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Come cucinare i fiori di zucca

Come cucinare i fiori di zucca? Il metodo più classico è quello che li vede fritti, croccanti e leggeri, ma possono essere sfruttati in altro modo, abbinati alla pasta, farciti con formaggio e prosciutto o in versione vegetariana con le verdure. In cucina hanno trovato grande spazio per il loro sapore delicato e la loro estrema versatilità. Un consiglio: nelle preparazioni culinarie evitare abbinamenti troppo forti per non coprire il loro gusto.

Ricette

Le ricette che potrete preparare con i fiori di zucca sono numerose e tutte gustosissime. I fiori di zucca fritti sono un grande classico: per prepararli vi basterà creare una semplice pastella con acqua, uova e farina. Un’alternativa alla classica ricetta è il fiore di zucca ripieno: le idee su come farcirli non mancano di certo e potrete dare sfogo alla vostra fantasia. Ottimi poi anche le frittelle, da preparare con riso e acciughe per dare un sapore deciso, e i fiori di zucca serviti con una salsa allo zafferano per stupire i vostri ospiti. Tra le ricette fredde, ideali per il periodo estivo, citiamo l’orzotto, a cui potete aggiungere le zucchine, che si prepara in modo semplice e veloce, e le bruschette, da guarnire con tofu, salsa di soia ed erbe aromatiche.

Per una cena con gli amici o con la famiglia, potete portare in tavola le linguine con fiori di zucca, pomodorini, bottarga ed erba cipollina, oppure un risotto con gli scampi e questo gustoso ortaggio (da preparare in versione ‘zuppa’ nelle serate estive più fredde). Se non avete tempo per cucinare, un’idea velocissima è la frittata con i fiori di zucca, da insaporire con asparagi e biete se ne avete, oltre che formaggio. E che dire del soufflé rivisitato? Bastano 20 minuti in forno per portare in tavola una vera e propria golosità. Infine, per i vegetariani, una ricetta che prevede l’impiego anche di patate e fagiolini.