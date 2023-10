La zucca: la regina dell’autunno

L a nostra mentor Federica Gif ci svela una golosissima ricetta (sana) per gustare la zucca

L’autunno arriva e porta con sé frutta e verdura perfette per essere consumate in questo periodo, ideali per fare un pieno di energia e renderci forti per affrontare le giornate più fredde. La zucca è sicuramente la regina di questa stagione.

Che tipo di alimento è la zucca

La zucca è un tipo di ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae (di cui fanno parte anche le zucchine, il melone, l’anguria e il cetriolo). Esistono molte varietà di zucche e solitamente si trovano in commercio da settembre a novembre. Oltre a essere il simbolo della festa di Halloween, la zucca è un alimento dagli innumerevoli benefici e può essere utilizzata in cucina in svariati modi. Scopriamo le proprietà di questo ortaggio e come utilizzarlo.

Le proprietà della zucca

Insomma in autunno più zucca per tutti! Ma è giusto sottolineare anche che la zucca ha svariate proprietà; il suo colore arancione vivace ci ricorda che è ricca di betacarotene dalle note virtù protettive in particolare modo per la pelle, contiene inoltre vitamine del gruppo B e vitamina C fondamentale per contrastare i malesseri stagionali. Fonte di fibre dal potere saziante e a basso contenuto calorico, è complice nelle diete dimagranti, tra i minerali degni di nota ci sono il fosforo, il calcio, il potassio, il selenio e il magnesio, quest’ultimo tra le altre cose vanta proprietà distensive, la zucca quindi fa riposare meglio e di conseguenza ci regala più energia vitale nelle ore di veglia. Contribuisce ad abbassare il colesterolo “cattivo” e a alzare il livello di quello “buono” grazie al suo insospettabile alto contenuto di Omega3 e nonostante il suo sapore dolce è perfetta anche per le persone che hanno problemi di glicemia alta.

Zucca calorie

La zucca è una verdura ideale da inserire nella dieta poiché è povera di calorie. In 100 grammi di prodotto, infatti, si trovano soltanto 18 kcal. Questa proprietà è data dal fatto che la zucca contiene un’elevata quantità di acqua.

Zucca controindicazioni

Il consumo della zucca non presenta particolari controindicazioni. Bisogna prestare attenzione, però, se si soffre di allergie o intolleranze verso questo ortaggio. Avendo proprietà lassative, sarebbe meglio non mangiarne in quantità eccessive se si soffre di colon irritabile o colite. È bene poi consumare con moderazione i semi di zucca già pronti in commercio, in quanto contengono molte calorie e sale.

Chi è diabetico può mangiare la zucca?

Essendo povera di zuccheri, anche chi è diabetico può mangiare la zucca. Soprattutto se viene cotta: con il calore, infatti, i valori del carico glicemico aumentano. L’importante è non esagerare: la dose consigliata per i diabetici è di massimo 200 grammi. In questa dose, infatti, su trovano circa 2 grammi di fibra solubile, che aiutano a tenere sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue.

Usi in cucina

La zucca è la protagonista della stagione e conquista un po’ tutti grazie alla sua versatilità, la sua polpa infatti si rivela perfetta per farcire la pasta, per preparare creme e vellutate, da mescolare a impasti di pane e focacce e grazie al suo gusto piacevolmente dolce si rivela un’alleata anche nella preparazione di dessert a cucchiaio, muffin e ciambelle.

Ricordiamo inoltre che la zucca accoglie al suo interno croccanti semi verdi dalle tante proprietà e che la buccia in molti casi è commestibile e un concentrato di sapore! Insomma; non solo buona, versatile, bella e “instagrammabile”, della zucca non si butta via niente e come da titolo; è decisamente la regina dell’autunno! La ricetta: Pensate a una soffice crema a base di zucca della varietà delica e ceci con una salsa saporita dalle note dolci e salate a base di succo di melagrana ristretto sul fuoco con shoyu e erbe aromatiche… Una nuova sfumatura di hummus.

Hummus di zucca

Ingredienti

350 g di polpa di zucca delica pulita

200 g di acqua

100 g circa di ceci cotti e scolati

50 g di succo fresco di melagrana

1 cima di rosmarino fresco

Qualche foglia di salvia

1 cucchiaio scarso di salsa di soia

2 cucchiai di olio evo

1/2 spicchio d’aglio

1 pizzico di noce moscata

Sale marino integrale qb

Pepe qb

Melagrana per decorare qb

Semi di zucca tostati qb

Procedimento

Porta a bollore la zucca con l’acqua e un pizzico di sale marino integrale e cuoci per 15-20 minuti. Frulla il tutto insieme ai ceci, all’aglio e all’olio. Aggiungi una spolverata di pepe, la noce moscata, regola di sale, senza esagerare perché sarà la salsa a dare un accento finale. Fai restringere sul fuoco il succo di melagrana con la salsa di soia, le erbe aromatiche tritare grossolanamente e lascia restringere leggermente fino a concentrarne i sapori. Trasferisci l’hummus in una ciotola e insaporisci con la salsa saporita filtrata, infine decora con chicchi di melagrana, foglie di salvia, i semi di zucca tostati e aggiungi un goccino di buon olio extravergine d’oliva. Servi con pane integrale tostato e verdure crude di stagione. Mipiacemifabene 😉