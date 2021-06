Fiori di zucca gratinati: la ricetta light e le varianti

I fiori di zucca sono amatissimi per il loro gusto delicato e versatile che si presta a tantissime ricette: ecco come farli gratinati al forno in tanti modi diversi

i fiori di zucca gratinati al forno sono una ricetta originale e poco calorica, da preparare in pochi minuti, sfiziosa e piuttosto leggera, che si propone come alternativa (e senza invidiarne nulla!) ai più calorici i fiori di zucca fritti.

i fiori di zucca gratinati sono perfetti sia come antipasto sia come contorno, e sono ideali anche come secondo light, o come aperitivo per accompagnare un buon bicchiere di vino bianco!

Cosa serve per fare i fiori di zucca gratinati

Per eseguire la ricetta base dei fiori di zucca gratinati al forno, ti servono oltre a fiori di zucca freschissimi di un bel colore vivace e un aspetto sodo, anche pan grattato, formaggio grattugiato, noce moscata, burro, erba cipollina, sale e pepe a volontà: ingredienti semplici che abbiamo già in credenza!

Grazie al sapore delicato i fiori di zucca si sposano alla perfezione con molti altri ingredienti: menta fresca, basilico, semi di sesamo, besciamella, verdure o salumi; per questo i fiori di zucca gratinati puoi portarli a tavola sempre in modo diverso e sfizioso e finalmente potrai gustati i fiori di zucca senza sentirti troppo in colpa!

Ricetta base per preparare i fiori di zucca gratinati

Pulisci i fiori di zucca: stacca le escrescenze laterali, alla base dei fiori, taglia il gambo, apri delicatamente il fiore ed elimina il pistillo. Sciacqua quindi i fiori sotto un filo di acqua corrente, massaggiandoli delicatamente e mettili ad asciugare su un canovaccio pulito. Prendi una teglia da forno, versaci un filo d’olio evo e spargi sul fondo del pangrattato e del formaggio grattugiato. Disponi i fiori di zucca nella teglia, in modo ordinato, uno accanto all'altro e procedi con il condimento. Spolvera il tutto con altro pangrattato, noce moscata, un pizzico di sale e del pepe nero. Sminuzza l’erba cipollina e aggiungila alla teglia. Con un coltello fai dei piccoli ricciolini di burro e ricopri i fiori di zucca. Chiudi con abbondante formaggio grattugiato e un filo d’olio. Cuoci in forno i fiori di zucca per circa 15 minuti a 180° C fino a che non saranno ben dorati.

Eccoti di seguito altre 3 varianti. Buon appetito!