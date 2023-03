Questa torta salata con asparagi e salmone è perfetta per essere preparata in anticipo e, approfittando delle belle giornate, può essere comoda da portare per un picnic!

Tra le verdure più saporite e fresche della primavera, troviamo sicuramente gli asparagi! Ne esistono di molte varietà, e possono essere utilizzati per fare tantissimi piatti diversi, tutti prelibati.

Ingredienti

300 g di salmone affumicato

400 g di asparagi

200 g di porri

Besciamella vegana

1 confezione di pasta brisè rotonda

Sale

Pepe Nero

Olio extravergine di oliva

Il procedimento

Il primo passo per preparare la torta salata con asparagi e salmone è mondare gli asparagi, lavandoli sotto l’acqua corrente e tagliandoli a pezzi.

Successivamente pulisci i porri, tagliuzzali e mettili a soffriggere in una padella con un filo d’olio extravergine di oliva. Quando i porri avranno raggiunto un colore dorato e sprigioneranno il loro profumo, aggiungi gli asparagi e fai cuocere a fuoco lento.Condisci con pepe e sale in base al tuo gusto; se vuoi aggiungi un po’ di acqua tiepida e lascia evaporare.

Adesso procedi con la sfilettatura del salmone: taglialo a strisce sottili e poi aggiugilo agli asparagi. Sfuma la cottura con un po’ di vino bianco che si combina perfettamente con il sapore del pesce.Per legare in modo armonioso il gusto degli asparagi e quello del salmone ti consigliamo di utilizzare, per questa torta salata, la besciamella vegana, fatta con olio, farina e latte vegetale e ben condita con noce moscata, sale e pepe.Quando gli asparagi e il salmone saranno giunti a metà cottura, spegni il fuoco.

La cottura

Preriscalda il forno a 180 gradi e disponi il disco di pasta brisè già pronta in una teglia. Adesso versaci sopra il salmone,i porri e gli asparagi e con l’aiuto di un cucchiaio di legno distribuisci in modo omogeneo il composto. Ricopri il tutto con la besciamella vegana e inforna per venti/trenta minuti fino a che la pasta brisè sarà dorata e croccante.

Se vuoi puoi utilizzare un uovo per spennellarla e conferirle un aspetto lucido.Puoi decorare la superficie della torta salata con salmone e asparagi utilizzando gli asparagi che avrai tenuto da parte in precedenza.Passato il tempo necessario, togli dal forno la teglia, lascia raffreddare un po’ e taglia a fette. Buon appetito!