La pasta alla zingara trae il suo fascino dall’equilibrio tra elementi di base come i pomodori, i peperoni e le olive, arricchiti da un tocco di spezie o creatività, a seconda delle regioni. Le ricette variano spesso in base ai gusti e alle tradizioni familiari, ma tutte mettono in evidenza l’uso di ingredienti accessibili e una preparazione rapida. È un piatto che racconta la storia di una cucina improvvisata e senza pretese.

Pasta alla zingara: ingredienti

400 gr di pasta (penne o rigatoni preferibilmente)

1 cipolla media

2 spicchi d’aglio

1 peperone rosso e 1 peperone giallo

400 gr di pomodori pelati (oppure una scatola di pomodori a pezzi)

100 gr di olive nere denocciolate

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di paprika o peperoncino dolce

sale e pepe q.b.

qualche foglia di basilico fresco per guarnire

Preparazione

Affetta sottilmente la cipolla, l’aglio e i peperoni. Scalda l’olio d’oliva in una padella grande e soffriggi la cipolla e l’aglio finché non saranno leggermente dorati. Aggiungi i peperoni e cuocerli per qualche minuto finché non saranno teneri. Incorpora i pomodori pelati (o a pezzi) e lasciali cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Condisci con paprika, sale e pepe. Aggiungi le olive nere e mescola bene. Cuoci ancora per 5 minuti. Cuoci la pasta in una grande pentola con acqua bollente salata, seguendo le indicazioni sulla confezione. Scola e metti da parte. Mescola la pasta scolata con il sugo nella padella, per ricoprirla uniformemente. Servi la pasta alla zingara calda, guarnita con foglie di basilico fresco.

