Presenti nei bar come sulle tavole di famiglia, le crocchette di jamón richiedono una certa cura nella preparazione, ma il risultato è assicurato! Il segreto sta in una besciamella ben fatta, nell’equilibrio tra il gusto intenso del prosciutto e la morbidezza dell’impasto, e in una panatura che assicuri quella crosticina dorata e irresistibile.

Ogni famiglia ha la sua versione della ricetta, ma gli ingredienti fondamentali restano invariati: prosciutto crudo stagionato, latte intero, burro, farina e un tocco di noce moscata. Alcune varianti includono cipolla, altre preferiscono aglio o perfino un pizzico di formaggio per aumentare la cremosità. Con ingredienti semplici e un po’ di pratica, è facile ottenere delle crocchette memorabili.

Ingredienti (per circa 25 crocchette)

200 gr di jamón tritato

1 cipollotto

1 spicchio d’aglio

100 gr di burro

100 gr di farina

1 litro di latte intero

Prezzemolo tritato (facoltativo)

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Farina, uovo sbattuto e pangrattato per l’impanatura

Olio extravergine di oliva per friggere

Crocchette di jamón: preparazione

In una casseruola, sciogli il burro e aggiungi il cipollotto e l’aglio tritati finemente. Cuoci per 5-6 minuti finché non diventano traslucidi. Unisci il prosciutto tritato e fai rosolare brevemente Incorpora la farina e mescola per un paio di minuti per eliminare il sapore di crudo. Versa gradualmente il latte mescolando continuamente finché non ottieni un impasto denso e omogeneo. Aggiungi sale, pepe, noce moscata e prezzemolo. Stendi l’impasto in una teglia, coprilo con pellicola trasparente e lascia raffreddare completamente (meglio se per una notte intera in frigo). Preleva porzioni d’impasto e modellale formando delle crocchette. Passale nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Friggile in abbondante olio caldo finché non sono dorate da tutti i lati. Scola le crocchette di jamón su carta assorbente e servile calde.

