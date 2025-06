Fritte, al forno, lesse, o in padella, in qualsiasi modo siano cucinate le patate sono perfette per ogni occasione e rappresentano un contorno immancabile sulle nostre tavole. Il loro fascino sta nella versatilità: tagliate a rondelle sottili o a cubetti corposi, ogni forma regala una consistenza diversa.

Le patate in padella sono una tela perfetta per la creatività. Un pizzico di rosmarino, una spolverata di paprika o di curry possono arricchirne ulteriormente il gusto. Si abbinano perfettamente alle uova o alla carne ma si gustano anche da sole. Ecco gli ingredienti e i passaggi necessari per la preparazione delle patate in padella

Ingredienti (per 4 persone)

6 patate

3 cucchiai d’olio (di oliva o di girasole)

una noce di burro (facoltativo)

sale e pepe q.b.

una cipolla (opzionale)

erbe aromatiche (timo, prezzemolo o rosmarino, a piacere)

1 cucchiaino di curry o paprika (facoltativo)

Patate in padella: preparazione

Lavare, sbucciare e tagliare le patate a rondelle o a cubetti, in base alla consistenza desiderata. Scaldare l’olio in una padella capiente. Quando è ben caldo, aggiungere le patate e mescolare per ricoprirle bene. Salare, pepare, aggiungere eventualmente curry o paprika e/o erbe aromatiche. Coprire la padella e cuocere a fuoco medio per 3-5 minuti, mescolando regolarmente per evitare che si attacchino. Abbassare la fiamma e continuare la cottura coperta, mescolando ogni 3 minuti fino a doratura e tenerezza. Per una versione ancora più golosa e un sapore leggermente caramellato, aggiungere un po’ di burro e una cipolla tritata all’inizio della cottura. Buon appetito!

Leggi anche Patate alla savoiarda, la ricetta della tradizione

Leggi anche Patate duchessa: la ricetta della tradizione