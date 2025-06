La ricetta della pasta del maresciallo, spesso tramandata di generazione in generazione, prevede le penne (o i rigatoni, o qualsiasi altro formato di pasta corta a tuo piacimento) condite con una salsa cremosa a base di pomodoro e panna, arricchita dalla presenza saporita della pancetta. Un primo piatto che incarna l’equilibrio perfetto tra dolcezza e carattere. Ricorda anche un’epoca in cui si cucinava con poco, ma con amore, valorizzando gli ingredienti semplici della dispensa. Si narra che un maresciallo (da qui il nome della ricetta) si sia recato in un ristorante poco prima della chiusura e che il cuoco abbia inventano per lui questo primo. Ecco gli ingredienti per preparare questa specialità della cucina siciliana.

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr di penne (o rigatoni)

150 gr di pancetta a cubetti

1 cipolla tritata

400 gr di polpa di pomodoro

20 cl di panna fresca

2 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

Qualche foglia di basilico fresco

Pasta del maresciallo: preparazione

In una grande padella scalda l’olio d’oliva e fai rosolare la pancetta e la cipolla tritata per pochi minuti a fuoco alto. Aggiungi la polpa di pomodoro, sala, pepa, e lascia cuocere per 15 minuti a fiamma media. Nel frattempo, cuoci la pasta in abbondante acqua salata secondo i tempi indicati sulla confezione. Versa la panna nella padella con la salsa e la pancetta e mescola bene per ottenere una salsa. Scola la pasta e versala nella padella con la salsa. Mescola bene per amalgamare il tutto. Servi calda, con una spolverata di parmigiano grattugiato e qualche foglia di basilico.

