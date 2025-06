La magia della lemon drizzle cake sta nel contrasto tra la morbida consistenza del pan di Spagna e lo sciroppo al limone che penetra in ogni briciola. Le sue origini umili si collocano nella tradizione delle torte da credenza, facili da preparare con ingredienti di base. Col tempo, è diventato un dolce iconico, celebrato per l’equilibrio tra dolcezza e acidità. La vera firma di questa torta è il drizzle, lo sciroppo di limone e zucchero versato sulla torta ancora calda, che crea una glassa sottile e croccante. In alcune varianti, per dare ancora più carattere a questa torta, si aggiunge una copertura più spessa o zucchero croccante.

Ingredienti

Per la torta:

225 gr di burro non salato, ammorbidito

225 gr di zucchero semolato fine

4 uova grandi

225 gr di farina autolievitante

2 cucchiaini di lievito per dolci

scorza di 2 limoni

Per la glassa al limone (drizzle):

succo di 2 limoni

100 gr di zucchero a velo

Lemon drizzle cake: preparazione

Preriscalda il forno a 180°C (160°C ventilato). Fodera uno stampo da plumcake da 900 grammi con carta da forno. In una ciotola capiente, monta il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi le uova una alla volta, incorporando un po’ di farina se il composto tende a separarsi. Incorpora la farina, il lievito e la scorza di limone, mescolando delicatamente. Versa l’impasto nello stampo e livella la superficie. Cuoci in forno per 45–50 minuti, o finché uno stecchino inserito al centro non esce pulito. Intanto, mescola il succo di limone con lo zucchero a velo per ottenere la glassa. Appena sfornata, pratica dei fori sulla torta e versaci sopra la glassa lentamente. Lascia raffreddare nello stampo prima di sformare e servire.

