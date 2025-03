“Zozzona” letteralmente può essere tradotto come “sporca” o “disordinata”, ma in questo caso fa riferimento a un’apoteosi di sapori. Questo piatto della cucina romana unisce la salsiccia, il guanciale, i pomodori e le uova. Il risultato è un mix ricco e cremoso che soddisfa anche i palati più esigenti. . Le origini di questa ricetta sono modeste, radicate nella tradizione rurale romana, dove si utilizzavano gli ingredienti locali disponibili. Oggi, la pasta alla zozzona è un must delle trattorie romane e conquista tutti gli amanti della cucina italiana autentica.

Ingredienti

400 gr di pasta (rigatoni o penne)

200 gr di guanciale (o pancetta)

200 gr di salsiccia di maiale

400 gr di pomodori pelati (o a pezzetti)

1 cipolla media

2 spicchi d’aglio

2 uova

50 gr di pecorino grattugiato

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Riscalda una grande padella a fuoco medio e aggiungi un filo d’olio d’oliva.

Aggiungi il guanciale tagliato a pezzi e fallo rosolare finché non diventa croccante. Rimuovilo dalla padella e mettilo da parte.

Nella stessa padella, aggiungi la cipolla tritata e l’aglio sminuzzato, poi falli rosolare finché non diventano dorati.

Aggiungi la salsiccia sbriciolata e falla cuocere finché non è ben dorata.

Incorpora i pomodori pelati e lascia sobbollire per 15-20 minuti. Aggiungi il guanciale messo da parte a fine cottura.

Nel frattempo, cuoci la pasta in una grande casseruola d’acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolala conservando un po’ d’acqua di cottura.

In una ciotola, sbatti le uova con il pecorino grattugiato, sale e pepe.

Aggiungi la pasta scolata alla salsa di pomodoro e mescola bene. Rimuovi la padella dal fuoco e incorpora rapidamente il mix di uova e pecorino per ottenere una salsa cremosa. Aggiungi un po’ d’acqua di cottura della pasta se necessario per aggiustare la consistenza.

Servi immediatamente, guarnito con altro pecorino grattugiato e pepe nero appena macinato.

