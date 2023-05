F acile e veloce da preparare la focaccia provolone e origano è rustica e molto gustosa: con le fette di formaggio marinate in olio evo, origano e limone e poi grigliate un istante sulla griglia...

Procedura 10 minuti

Cottura 2 minuti

Persone 2 Ingredienti 200 gr focaccia gia' pronta focaccia gia' pronta

4 pomodori da insalata pomodori da insalata

1 limone non trattato limone non trattato

1 cucchiaino origano secco

4 provolone a fette provolone a fette

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

Ti sembra strano l'accostamento provolone e limone? Invece funziona! Il profumo del limone ed il suo aroma si legano benissimo con il provolone, che non deve essere molto stagionato ne tagliato troppo sottile. Marinato e poi grigliato, appena, appena il provolone diventa il protagonista indiscusso di questa particolare focaccia farcita. Straordinaria fin dal primo morso! Un'esplosione di profumi e sapori freschi che ti coinvolge e appaga le papille gustative.

Preparazione della focaccia provolone e origano

Riunisci in una ciotola 1 cucchiaino di origano secco con una generosa macinata di pepe e 4 cucchiai di olio evo e il succo di 1 limone non trattato. Unisci 4 fette di provolone di circa 1,5 cm di spessore e metti tutto in frigo per 60 minuti. Metti 200 gr di focaccia già pronta sul tagliere e, con un coltello affilato, dividila in 4 parti. Quindi taglia ciascuna parte a metà, nel senso dello spessore (come fosse un panino). Lava 4 pomodori da insalata, asciugali, privali dei piccioli e tagliali a fettine sottili. Metti la griglia del barbecue molto vicino alle braci, perché il provolone prenda subito calore. Allinea sulla griglia ben calda le fette di formaggio e cuocile per 1 minuto per lato, prelevale con la paletta e mettile dentro la focaccia. Servi la focaccia provolone e origano con il formaggio ancora caldo, accompagnandola con i pomodori conditi con 2 cucchiai di olio evo e sale e una macinata di pepe.

Consigli

Il provolone è un formaggio a pasta filata, tipico dell’Italia meridionale, usato in cucina in tanti modi diversi: indispensabile nella farcitura del tortano napoletano: una tipica ricetta campana per festeggiare la Pasqua, sublime in molte ricette. Per esempio: