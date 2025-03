Il termine “chupe” comprende varie zuppe o stufati sostanziosi, sebbene il più conosciuto sia il “chupe de camarones,” originario di Arequipa. Questo piatto si caratterizza per la combinazione di ingredienti come gamberi, latte, patate e spezie che gli conferiscono un sapore unico, confortante e nutriente. La sua preparazione è comunemente associata alle domeniche in famiglia e alle occasioni speciali.

Ingredienti

500 gr di gamberi freschi

4 patate grandi, sbucciate e tagliate a pezzi

1 tazza di riso

1 tazza di fave fresche

1 pannocchia di mais, sgranata

1 cipolla grande tritata

2 spicchi d’aglio tritati

1 cucchiaio di ají panca macinato (o paprika dolce)

1 litro di brodo di pesce

1 tazza di latte evaporato

100 g di formaggio fresco sbriciolato

1 rametto di menta fresca

olio, sale e pepe a piacere

Chupe: preparazione

Lava e sguscia i gamberi, conservando i gusci e le teste per preparare un brodo insieme a dell’acqua, sale ed eventuali erbe aromatiche. Filtra e metti da parte. In una pentola grande, riscalda l’olio e soffriggi la cipolla, l’aglio e l’ají panca macinato fino a quando saranno fragranti. Aggiungi il brodo di pesce e il brodo di gamberi preparato. Unisci le patate, il riso, il mais e le fave. Cuoci a fuoco medio fino a quando tutto sarà tenero. Aggiungi i gamberi sgusciati e cuoci per pochi minuti, finché diventano rosati. Incorpora il latte evaporato, il formaggio fresco e il rametto di menta. Mescola delicatamente e regola di sale e pepe. Servi caldo, accompagnato da pane o ají macinato per gli amanti del piccante.

Leggi anche Lomo saltado

Leggi anche Zuppa thai di zucca e latte di cocco