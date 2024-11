I l gazpacho andaluso è una zuppa fredda tradizionale della regione dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Questa ricetta rinfrescante è perfetta per i giorni caldi e si caratterizza per il suo sapore fresco e il suo alto contenuto di vitamine e antiossidanti. Di seguito, ti presento gli ingredienti e la ricetta per preparare questo delizioso piatto.