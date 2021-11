I l calendario dell'Avvento è una tradizione amata soprattutto dai più piccoli: ecco come farlo in versione fai da te, ma soprattutto cosa mettere dentro le caselle

Calendario dell'Avvento: cosa metterci dentro

Il calendario dell'Avvento è una tradizione davvero amata: per alcuni, specialmente i più piccoli, dicembre è un momento magico, in cui inizia il conto alla rovescia per la festa più amata dell'anno, il Natale. E i giorni che mancano allo scarto dei regali vengono scanditi non solo dalle lucine che iniziano a popolare le strade e le vetrine della città, ma anche dal classico calendario dall'avvento, che rende l'attesa del Natale dolce e golosa.

Per assaporare l'avvicinarsi delle feste, puoi realizzare un calendario dell'avvento fai da te, creato su misura per la tua casa e riempito con dolcetti fatti a mano, biscotti o zuccherini che daranno tutto un altro sapore all'attesa del Natale in famiglia.

Puoi trovare tante idee semplici e low cost a cui ispirarti, utilizzando anche materiali di recupero come sacchettini anche di diverse dimensioni, vecchi rotoli di carta igienica, legni e mollettine. Ma non dimenticarti della parte più importante: la sorpresa nascosta all'interno!

Ecco allora tante ricette, dai biscotti tipicamente natalizi alle caramelle, dal torrone ai cioccolatini, per realizzare degli ottimi dolcetti natalizi fai da te, con qualche sorpresina anche per i grandi: perchè il Natale è un piacere per gli occhi e il palato di tutta la famiglia!

Se invece stai cercando i calendari dell'Avvento già pronti più belli clicca qui sotto:

Biscotti da mettere nel calendario dell'Avvento

La soluzione più facile da gestire per fare un calendario dell'Avvento goloso è preparare dei biscotti secchi. Oltre a essere golosissimi (piacciono davvero a tutti) si conservano anche molto bene e non vanno a male.

Quindi tanto vale fare una bella infornata di biscotti, magari decorati, e usarli per riempire le caselle del calendario dell'Avvento. Ecco un po' di ricette che possono fare al caso tuo:

Dolcetti da mettere nel calendario dell'Avvento

Oltre ai biscotti secchi esistono altre tipologie di dolcetti e leccornie facili da preparare, e che oltre a essere molto golosi si conservano bene.

Cosa mettere nel calendario dell'Avvento: idee

Non solo cibo, non solo golosità: se non vuoi fare un calendario dell'Avvento all'insegna del cibo, sappi che puoi riempire le caselle che ti portano al giorno di Natale con tanti altri tipi di oggetti. Che si tratti gadget, giochi o molto altro sappi che puoi scatenare la fantasia. Noi ti diamo qualche idea, che puoi sfruttare sia per fare un calendario dell'Avvento monotematico, sia per mescolare varie tipologie di oggetti in un solo calendario:

Bigliettini con filastrocche, poesie, storielle, disegni.

Bustine di tisane perfette per l'inverno

Addobbi per l'albero di Natale

Oggettini di cancelleria come penne, matite colorate, gomme profumate, nastri adesivi colorati

Candele profumate, incensi e oli essenziali

Bombe da bagno

Biglie

Segnalibri

Calamite

Adesivi

Mollettini decorate

Accessori per i capelli

Semi da piantare

palloncini con forme simpatiche (da gonfiare)

Buon divertimento!