Lo zenzero è un rizoma (o radice) dalle innumerevoli proprietà. Grazie al suo principio attivo, il gingerolo, apporta infatti benefici a tutto l'organismo e aiuta persino a perdere peso più velocemente

Come usare lo zenzero per farlo diventare un vero e proprio alleato di salute e benessere? Sebbene sia un ingrediente ormai molto diffuso in Italia, spesso abbiamo ancora dubbi su come si usa e a cosa serve, ma anche come si cucina in ricette diverse dai classici decotti di zenzero (ci cui comunque parleremo in questo articolo)

Questa sorta di radice bitorzoluta (un rizoma in realtà) di una pianta originaria delle regioni tropicali dell’Asia è molto usata nella medicina ayurvedica e nella cucina orientale ed è ricchissima di proprietà e benefici per il nostro organismo. Ma può diventare anche un ingrediente gustoso.

Zenzero: cos'è? Qual è la sua pianta?

Benché comunemente sia da tutti riconosciuto come una radice (e così lo chiameremo anche noi per praticità), lo zenzero, in inglese "ginger", si classifica in verità come rizoma, ovvero un inspessimento sotterraneo del fusto della pianta dalla forma irregolare a bitorzoli. La sua pianta, Zinziber officinale, per un occhio poco esperto simile a una orchidea dai profumatissimi fiori, viene attualmente coltivata soprattutto nei Paesi di fascia tropicale, in particolare in India, ma essendo il suo uso largamente diffuso anche in Europa è facilissimo da reperire in ogni stagione anche nei comuni supermercati. Ingrediente molto usato nella medicina ayurvedica come nella cucina orientale, è famoso in tutto il mondo fondamentalmente per i benefici portati dal suo principio attivo: il gingerolo.

Zenzero fresco, essiccato in polvere, candito e in salamoia

Lo zenzero si può consumare sia fresco, sbucciandone la radice come fosse una patata, sia in polvere essiccata. Quest'ultima è forse la versione più utilizzata e anche la più semplice da conservare. La radice fresca, invece, va tenuta in frigorifero una volta tagliata e conservata possibilmente in un vasetto di vetro per non alterarne gusto, l'aspetto e le proprietà. In commercio si trovano poi anche lo zenzero candito e quello in salamoia, accompagnamemto tipico del sushi, e le tisane.

Il sapore dello zenzero in tutte le sue "forme" è in realtà piuttosto piccante, per questo viene consumato solitamente insieme ad altri alimenti o sotto forma di decotto. Anche se non sono pochi coloro che osano gustarlo in purezza, tagliato a fettine sottili da solo oppure aggiunto all'insalata.

Lo zenzero agisce in modo benefico sul nostro organismo grazie al suo potente principio attivo, il gingerolo. Le sue proprietà sono talmente numerose da rendere questa radice un vero e proprio rimedio multiuso, da tenere sempre in casa.

Prima di tutto, lo zenzero è un riconosciuto antiossidante naturale e ha anche un effetto antinfiammatorio. Dunque, possiamo parlare di una radice dalle proprietà anti-age e adatta per contrastare le infiammazioni dell'organismo alla base di molti disturbi (anche importanti, tanto che vi sono recenti studi che correlano lo stato infiammatorio dell'organismo alla maggior incidenza di alcuni tipi di tumore).

Inoltre, la radice di zenzero è un vero e proprio toccasana per lo stomaco. Si tratta appunto di un rimedio digestivo, efficace contro i bruciori di stomaco e in caso di gastrite. Lo zenzero è anche la cura dolce naturale più consigliata se si è soggetti a nausea dovuta a cattiva digestione. Masticare un pezzetto di zenzero oppure assumere una capsula a base di estratto secco della radice può alleviare moltissimo questo disturbo, fino a farlo sparire. Infatti il gingerolo, le resine e le mucillagini svolgono una potentissima azione antiemetica, agendo proprio sulle pareti dello stomaco.

Allo stesso modo, lo zenzero si rivela un ottimo rimedio in caso di vertigini o di patologie infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico. Ma c'è di più: sorseggiare un decotto di zenzero o mangiare la radice fresca sono soluzioni naturali che aiutano in modo marcato a superare fastidi stagionali quali il mal di gola, il raffreddore, gli stati influenzali e la febbre. Lo zenzero, a tal proposito, svolge anche un'azione preventiva e quindi utile durante tutto il corso della stagione fredda.

Zenzero per dimagrire e per il detox

La radice di zenzero è utilizzata da tempo immemore dalla medicina ayurvedica per favorire il naturale detox di tutto l'organismo. Infatti, il gingerolo e gli altri attivi presenti nella pianta sono portentosi per aiutare a liberarsi dalle tossine ai cambi di stagione e nei periodi in cui ci si sente più gonfie e stanche.

Ma lo zenzero aiuta anche a bruciare i grassi e a dimagrire più rapidamente, sempre se associato a una corretta alimentazione. Questa proprietà è dovuta alla termogenesi innescata dal gingerolo. Termogenesi significa produzione di calore: l'organismo si riscalda internamente e brucia di più in modo del tutto naturale.

Controindicazioni

Lo zenzero solitamente è ben tollerato, se si ama il gusto deciso e piccante! Però, come per tutte le spezie, è sempre sconsigliato eccedere e ne va limitato il consumo in particolare per chi soffre di ipertensione, in quanto si potrebbe verificare un leggero rialzo dei valori pressori.

Lo stesso discorso vale per chi è allergico al principio attivo della radice: in questo caso, ci si accorge dell'allergia e si sospende il consumo e l'utilizzo dello zenzero in toto.

In gravidanza, se vi è forte nausea, spesso sono gli stessi medici a consigliare capsule e rimedi a base di estratto di zenzero per il loro effetto antiemetico. Ma i pareri in merito sono contrastanti quindi il consiglio è di attenersi scrupolosamente soltanto a quanto prescritto dallo specialista, evitando tassativamente il fai da te. Ricorda che tutti i rimedi naturali in stato interessante, in allattamento e nella prima infanzia devono infatti essere sempre preventivamente autorizzati dal medico.

Decotto di zenzero: come si prepara e perché fa bene

L'uso più conosciuto e diffuso dello zenzero è sicuramente quello relativo a tisane, bevande calde, infusi e decotti. Ovviamente, lo zenzero si può aggiungere liberamente anche a tè e tisane di tutti i tipi. Ma ciò che funziona maggiormente e che meglio esprime le potenzialità della radice, è il decotto.

Il decotto di zenzero si prepara in modo super facile:

Sbuccia lo zenzero fresco e taglialo a fettine (per una tazza di bevanda bastano 3-4 fettine) Metti dell'acqua fredda in un pentolino e immergi le fette di zenzero Metti sul fuoco e porta a ebollizione Da questo momento fai cuocere per almeno 15 minuti Filtra il decotto

A questo punto il decotto è pronto e puoi consumarlo subito o anche freddo in un secondo momento. Gli effetti benefici di questo decotto sono numerosi: è ottimo per decongestionare le vie respiratorie in caso di raffreddamenti, tosse e sindrome influenzale, ma è ottimo anche per migliorare la digestione e per contrastare nausea e vomito.

Tisana zenzero e limone

Molto benefica e anche gradevole come gusto è inoltre la famosa tisana zenzero e limone o zenzero e lime. I due ingredienti infatti si sposano alla perfezione! Per prepararla puoi usare sia lo zenzero fresco (il procedimento è lo stesso di quello del decotto) sia lo zenzero essiccato. Fai bollire per 15 minuti la radice oppure sciogli la polvere di zenzero direttamente in acqua bollente. Aggiungi fuori dal fuoco succo di limone, scorzette non trattate e, a piacere, del miele. Questa tisana svolge un'azione potente in caso di raffreddore, influenza, febbre, cattiva digestione e nausea.

Come usare lo zenzero in cucina

Ora entriamo in cucina e vediamo come usare lo zenzero, ad di là del decotto. Primo consiglio: lo zenzero in polvere o grattugiato fresco è perfetto per condire tutti i tipi di verdura (cruda e cotta). Infatti il sapore piccante e lievemente "limonato" aggiunge freschezza al solito contorno. Ma non solo: l'estratto è ottimo anche per insaporire il pollo e le carni bianche in generale come il pesce e i crostacei. Sia in cottura che come condimento a crudo.

Chi ama i sapori esotici, può provare ad arricchire il riso basmati oppure gli spaghetti di soia e di riso con una buona quantità di zenzero fresco. Un'idea gustosa, sana, e che porta in tavola i sapori dell'estate anche in pieno inverno è poi l'insalata mista con zenzero e avocado. Per prepararla occorre semplicemente unire valeriana o lattughino, ravanelli tagliati finemente, avocado a pezzetti, zenzero a listarelle e arancia rossa o pompelmo rosa tagliati al vivo: un pieno di vitamine, minerali e antiossidanti.

Ricette con lo zenzero facili e leggere

Di seguito abbiamo creato una piccola selezione di ricette facili e sfiziose con lo zenzero.