Questo piatto, spesso originario delle regioni costiere dove il pesce fresco abbonda, esalta la perfetta combinazione tra il gusto ricco del tonno e la dolcezza caramellata delle cipolle. Servito caldo o freddo, è ideale per un pasto leggero o per accompagnare un’insalata. Perfettamente equilibrato, questo piatto è apprezzato anche per la sua versatilità: può essere preparato con pesce fresco o in scatola, a seconda delle disponibilità e delle preferenze. Di seguito gli ingredienti e i passaggi necessari per realizzare questa deliziosa ricetta.

Ingredienti

300 gr di tonno fresco o in scatola

2 cipolle grandi

4 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

Sale e pepe

Tonno con cipolle: preparazione

Affettare finemente le cipolle e tagliare il tonno a pezzi, oppure sgocciolare quello in scatola.

Scaldare l’olio d’oliva in una padella e aggiungere le cipolle. Cuocerle a fuoco lento fino a renderle traslucide e leggermente caramellate.

Unire i pezzi di tonno fresco alle cipolle nella padella e cuocerli per qualche minuto per lato. Se si usa quello in scatola, mescolarlo delicatamente con le cipolle caramellate.

Sfumare con l’aceto di vino bianco, quindi aggiungere sale e pepe a piacere. Lasciare cuocere ancora qualche minuto per amalgamare i sapori.

Disporre il tonno con cipolle su un piatto e servire caldo o freddo, accompagnato da pane fresco o insalata.

