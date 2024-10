Ingredienti

200 gr di filetto di tonno fresco

frutti rossi (mirtilli, more e lamponi) q.b.

uva bianca e rossa q.b.

lattuga e soncino q.b.

2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva

3 cucchiai di salsa di soia

sale q.b.

semi di sesamo q.b.

Preparazione

In un piatto prepara una marinatura semplice con un cucchiaino d’olio e un cucchiaio di salsa di soia. Poni il filetto di tonno nel piatto con la marinatura, copri con pellicola e lascialo in frigo per circa due ore.

Trascorso questo tempo, tira fuori il tonno dal frigo e nel frattempo prepara l’insalata con lattughino, soncino, frutti rossi (more, lamponi e mirtilli) e uva bianca e rossa, tagliata a metà. Condisci con un filo d’olio, un pizzico di sale e un cucchiaio di salsa di soia.

Scalda la piastra e quando è calda appoggia il filetto facendolo cuocere un minuto per lato. Sfumalo con la salsa di soia con cui l’hai marinato e spegni il fuoco.

Taglia il filetto di tonno a fettine sottili per il lato lungo, cospargile di semi di sesamo e adagiale sopra l’insalata su un piatto da portata.

