L’Insalata di gamberi con agrumi e finocchi è una combinazione perfetta di freschezza e sapori contrastanti, ma armoniosi. Questo piatto non è solo una delizia per il palato, ma è anche ricco di nutrienti benefici per il nostro organismo: i gamberi sono un’ottima fonte di proteine magre e omega-3, mentre gli agrumi e i finocchi sono ricchi di vitamine, fibre e antiossidanti. La preparazione è semplice e veloce. Perfetto per la stagione estiva, quando si cercano piatti leggeri e rinfrescanti, va comunque benissimo anche d’inverno, in porzioni contenute, come antipasto di una cena importante.

Ingredienti

300 gr di gamberi sgusciati e cotti

2 finocchi

2 arance

1 pompelmo

1 cipolla rossa piccola

100 gr di rucola o lattughino

50 gr di olive nere denocciolate

1 cucchiaino di origano secco

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Preparare i gamberi: Se non sono già cotti, lessate i gamberi in acqua salata per 3-4 minuti fino a quando diventano rosa. Scolateli, raffreddateli sotto acqua corrente fredda e sgusciateli. Mettete da parte.

Pulire i finocchi: Lavate i finocchi e rimuovete le foglie più dure. Affettate finemente i finocchi con un coltello. Mettete da parte in una ciotola capiente.

Sbucciare gli agrumi: Pelate a vivo le arance e il pompelmo, eliminando la parte bianca, quindi tagliateli a fettine. Spremete il succo di eventuali pezzi rimasti e conservatelo per il condimento.

Affettare la cipolla: Sbucciate la cipolla rossa e affettatela sottilmente. Per ridurre il gusto pungente, potete lasciarla in acqua fredda per 10 minuti prima di aggiungerla all’insalata.

Assemblare l’insalata: In una grande ciotola, unite i finocchi, le fettine di agrumi, la cipolla, la rucola e le olive nere. Aggiungete i gamberi sgusciati.

Condire: In una ciotola separata, mescolate un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, il succo degli agrumi, l’origano secco, sale e pepe a piacere. Versate il condimento sull’insalata e mescolate delicatamente per amalgamare il tutto.

Impiattamento

Distribuite l’insalata su piatti individuali o su un grande piatto da portata. Per un tocco finale, potete decorare con un filo di olio d’oliva a crudo e una spolverata di origano. Servite subito, così che i sapori freschi e le consistenze croccanti si esprimano al meglio.

