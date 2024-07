Il tonno scottato in padella con salsa di soia e miele è un piatto semplice e veloce da preparare ma allo stesso tempo raffinato e gustoso. Ecco la ricetta.

Leggi anche Ricetta speciale del filetto di tonno

Ingredienti:

2 bistecche di tonno

salsa di soia (due cucchiai)

1 cucchiaio di miele

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b

Preparazione

Condisci le bistecche di tonno con sale e pepe a piacere. Poni una padella a fuoco medio-alto e aggiungi un filo d’olio d’oliva. Quando si è scaldata, aggiungi le bistecche di tonno. Cuoci per circa 2 minuti per lato per una cottura al sangue, oppure prosegui fino alla cottura da te desiderata.

In una piccola ciotola, mescola insieme la salsa di soia e il miele. Versa la miscela di salsa di soia e miele sul tonno in padella, assicurandoti di rivestire uniformemente le bistecche. Rimuovi il tonno dalla padella e lascialo riposare per qualche minuto prima di servire.