L’insalata di tonno e avocado è facilissima da preparare, molto gustosa ed è perfetta come antipasto per una cena estiva. Oltre ad essere una portate sana e priva di grassi cattivi.

Tieni conto che l’avocado si scurisce rapidamente, quindi aggiungi molto succo di limone alla ricetta. Quando riponi in frigo la ciotola con l’insalata, premi la pellicola di plastica direttamente contro il tonno per evitare che l’aria entri facendo scurire il tuo appetitoso antipasto.

Leggi anche Spiedini salmone e avocado: la ricetta last minute

Ingredienti

2 lattine di tonno, sgocciolato

1/2 cipolla rossa, tagliata a dadini piccoli

2 carote, tagliate a dadini piccoli

2 gambi di sedano, tagliati a dadini piccoli

1 spicchio d’aglio, tritato o grattugiato

2 avocado

Sale q.b.

1 limone

Un cucchiaio di maionese (facoltativo)

Leggi anche Spiedini salmone e avocado: la ricetta last minute

Preparazione

1 – In una ciotola di medie dimensioni, mescola tonno, cipolla, carote, sedano e aglio.

2 – Togli la buccia all’avocado e tagliuzzalo in piccoli dadini. Sala e spremi il succo di 1 limone sull’avocado subito per evitare che scurisca. Aggiungi, se lo desideri, poca maionese nella ciotola.

3 – Mescola bene gli ingredienti e gusta la tua insalata: è perfetta per guarnire gallette di riso soffiato oppure all’interno di un paino farcito con cetrioli e pomodori.