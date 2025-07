Il loro sapore leggermente acidulo e la polpa carnosa le rendono ideali per i dessert, ma anche per preparazioni originali come liquori o confetture. Nella tradizione gastronomica italiana, spesso si abbinano a ingredienti preziosi come cioccolato fondente, mascarpone o vini dolci. Donano un tocco colorato e fruttato a dolci da forno e piatti delle grandi occasioni. Alcune varietà, come l’amarena, sono diventate vere e proprie icone culinarie. Preparare ricette a base di ciliegie è anche un modo per conservarle e prolungarne la stagione. Ecco tre ricette italiane da provare.

Amarene fatte in casa

Ingredienti

1 kg di ciliegie morello fresche

800 gr di zucchero

500 ml d’acqua

2 cucchiai di estratto di mandorla

Vasetti di vetro sterilizzati

Preparazione

Lava e snocciola delicatamente le ciliegie. In una casseruola, sciogli lo zucchero nell’acqua a fuoco medio. Aggiungi l’estratto di mandorla e porta a ebollizione. Lascia sobbollire 10 minuti, poi versa lo sciroppo caldo sulle ciliegie disposte in una ciotola. Lascia macerare per 24 ore. Il giorno dopo, porta nuovamente a ebollizione per 5 minuti, poi versa nei vasetti e chiudi ermeticamente. Le amarene sono ideali per accompagnare gelati, panna cotta o cocktail.

Bavarese alle ciliegie

Ingredienti

300 gr di ciliegie snocciolate

100 gr di zucchero

3 fogli di gelatina

250 ml di panna fresca

1 cucchiaio di succo di limone

Preparazione

Frulla le ciliegie con zucchero e succo di limone. Scalda leggermente la purea ottenuta e incorporaci la gelatina ammollata. Lascia intiepidire. Monta la panna e uniscila delicatamente alla purea. Versa negli stampi individuali e fai rassodare in frigo per almeno 4 ore. Un dessert fresco e leggero, perfetto per l’estate.

Plumcake soffice alle ciliegie

Ingredienti

200 gr di ciliegie fresche

3 uova

150 gr di zucchero

180 gr di farina

1 bustina di lievito per dolci

100 gr di burro fuso

1 pizzico di sale

Preparazione

Preriscalda il forno a 180 °C. Sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro. Aggiungi farina, lievito e sale, poi incorpora il burro fuso. Unisci le ciliegie snocciolate. Versa il composto in uno stampo imburrato e infarinato. Cuoci per 40-45 minuti. Lascia raffreddare prima di sformare. Questo plumcake è perfetto per la colazione o la merenda.

