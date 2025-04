Gli agretti, conosciuti anche come “barba di frate”, sono verdure verdi tipiche nostrane, apprezzate per la loro consistenza croccante e il sapore leggermente acidulo. Abbinate al riso Arborio o Carnaroli, apportano una nota di freschezza a questo piatto cremoso. Aromatizzato con limone e talvolta con zafferano, il risotto con gli agretti è ideale per un pranzo leggero o una cena raffinata. Ecco la ricetta per prepararlo.

Ingredienti

500 gr di riso Carnaroli

1 mazzo di agretti

2,5 litri di brodo di pollo o di verdure

1 bicchiere di vino bianco secco

2 cipolle gialle, finemente tritate

60 gr di burro

70 gr di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio d’oliva

sale e pepe q.b.

Risotto agli agretti: preparazione

Scaldate il brodo e tenetelo caldo per tutta la preparazione. Lavate gli agretti sotto acqua corrente, eliminate la base dura e tagliateli in pezzi di 3-4 cm. In una casseruola grande, soffriggete le cipolle nell’olio d’oliva a fuoco medio fino a quando diventano traslucide. Aggiungete il riso e fatelo tostare leggermente fino a diventare trasparente. Versate il vino bianco e lasciate evaporare l’alcol. Aggiungete progressivamente il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando costantemente fino a quando il riso è cotto (circa 18 minuti per un riso al dente). Tre minuti prima della fine della cottura, incorporate gli agretti per farli cuocere leggermente. Fuori dal fuoco, aggiungete il burro e il parmigiano grattugiato per ottenere una consistenza cremosa. Regolate di sale e pepe. Servite immediatamente e gustate!

