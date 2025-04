Questo piatto, tanto gustoso quanto colorato, è perfetto per stupire i vostri ospiti restando semplice da preparare. La barbabietola, con il suo colore rosso vibrante e il suo sapore leggermente dolce, dona un tocco unico a questo classico della cucina italiana. Oltre a essere delizioso, il risotto alla barbabietola è ricco di nutrienti grazie alle proprietà benefiche della barbabietola. Sia per una cena tra amici che per un pranzo in famiglia, questa ricetta conquisterà gli amanti della cucina raffinata.

Ingredienti (per 4 persone)

300 gr di riso Arborio o Carnaroli

2 barbabietole medie (cotte e ridotte in purea)

1 cipolla media (finemente tritata)

2 spicchi d’aglio (tritati)

1 litro di brodo di verdure (fatto in casa o con dado)

100 ml di vino bianco secco

60 gr di parmigiano grattugiato

40 gr di burro

olio d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Alcune foglie di prezzemolo o aneto per decorare

Risotto alla barbabietola: preparazione

Se utilizzate barbabietole fresche, iniziate con la cottura. Avvolgetele in carta stagnola e cuocetele in forno a 200°C per circa un’ora. Una volta raffreddate, sbucciatele e frullatele per ottenere una purea liscia. Se avete poco tempo, potete usare barbabietole già cotte, purché non siano marinate. In una grande padella, scaldate un filo d’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungete la cipolla tritata e fatela rosolare fino a renderla traslucida. Incorporate l’aglio e cuocetelo per un minuto in più. Aggiungete il riso e mescolate per rivestirlo bene di olio. Versate il vino bianco e lasciatelo evaporare mescolando. Aggiungete un mestolo di brodo caldo e mescolate fino al completo assorbimento. Ripetete questa operazione aggiungendo il brodo poco alla volta, finché il riso risulterà cotto e cremoso (circa 18-20 minuti). Incorporate quindi la purea di barbabietola, il parmigiano grattugiato e il burro. Mescolate bene, insaporite con sale e pepe secondo il gusto. Servite il risotto caldo in piatti fondi. Decorate con alcune foglie di prezzemolo o aneto per un tocco di freschezza e colore.

