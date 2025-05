La parte superiore è tradizionalmente ricoperta da una glassa rosa brillante, che conferisce alla tompouce il suo aspetto caratteristico. Sebbene abbia origini simili alla millefeuille francese, nel tempo è diventata un vero e proprio simbolo della pasticceria olandese. In particolare, durante il Koningsdag, la festa nazionale dedicata al re, la glassa rosa viene sostituita con una versione arancione in onore della casa reale olandese.

Si dice che il nome tompouce sia ispirato a un artista francese di bassa statura, General Tom Pouce, che si esibiva nei Paesi Bassi nel XIX secolo. Un pasticcere di Amsterdam ideò questo dolce e lo battezzò in suo onore. Da allora, la tompouce è diventata un elemento fisso nelle panetterie e nei supermercati olandesi.

Preparare la tompouce in casa non è difficile, ma richiede precisione. La pasta sfoglia deve risultare leggera e croccante, mentre la crema pasticcera deve essere abbastanza densa da mantenere la forma del dolce. Con questa ricetta, puoi deliziarti con una tompouce fatta in casa, proprio come quelle della pasticceria.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

500 ml di latte intero

100 gr di zucchero

2 tuorli d’uovo

40 gr di maizena

1 baccello di vaniglia

200 ml di panna montata

100 gr di zucchero a velo

2 cucchiai d’acqua

Colorante rosa (opzionale)

Tompouce: preparazione

Preriscaldare il forno a 200°C. Tagliare la pasta sfoglia in rettangoli e cuocerla per 15-20 minuti fino a doratura. Lasciar raffreddare. Scaldare il latte con il baccello di vaniglia. Sbattere i tuorli con lo zucchero e la maizena, aggiungere un po’ di latte caldo, mescolare e rimettere sul fuoco. Lasciar addensare e raffreddare. Montare la panna e mescolarla delicatamente con la crema pasticcera raffreddata. Mescolare lo zucchero a velo con l’acqua e il colorante rosa fino a ottenere una glassa liscia. Disporre un rettangolo di pasta sfoglia, farcire con la crema e coprire con un secondo rettangolo. Spalmare la glassa rosa sulla parte superiore. Lasciare raffreddare in frigorifero e gustare!

