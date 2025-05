Il nome deriva dal termine italiano pezzente, che significa “povero”, in riferimento alle origini umili della ricetta. Storicamente, veniva preparato dalle famiglie più modeste, che utilizzavano prodotti locali e accessibili per creare un pasto nutriente e gustoso. Oggi, la pasta alla pezzente è apprezzata non solo per il suo sapore autentico, ma anche per la storia culinaria che racconta.

La ricetta si distingue per un sugo ricco a base di pomodori, aglio, olio d’oliva e salsiccia pezzente, un salume tipico del sud Italia. Questa salsiccia, spesso speziata e affumicata, conferisce profondità di sapore e trasforma un piatto semplice in un’esperienza gastronomica unica. La pasta utilizzata è generalmente linguine o spaghetti, che catturano perfettamente il sugo e garantiscono una degustazione ottimale.

Questo piatto rappresenta al meglio la cucina mediterranea, in cui ogni ingrediente viene valorizzato senza artifici. Incarna lo spirito della Costiera Amalfitana, dove il mare, le montagne e i borghi pittoreschi si fondono per offrire una cucina generosa e autentica. Perfetta per un pranzo in famiglia o un’occasione speciale, la pasta alla pezzente è un invito a gustare la semplicità e la ricchezza dei sapori italiani.

Ingredienti

400 gr di pasta (linguine o spaghetti)

300 gr di salsiccia pezzente

500 gr di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di peperoncino in polvere (opzionale)

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato per guarnire

Pasta alla pezzente: preparazione

In una padella grande, scaldare l’olio d’oliva e far rosolare l’aglio e la cipolla tritati fino a renderli traslucidi. Aggiungere la salsiccia pezzente tagliata a pezzi e farla dorare per alcuni minuti. Incorporare i pomodori pelati schiacciati e condire con sale, pepe e peperoncino in polvere. Lasciare cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata seguendo le indicazioni sulla confezione. Scolare la pasta e mescolarla con il sugo, assicurandosi che sia ben amalgamata. Servire calda, guarnita con prezzemolo fresco tritato.

